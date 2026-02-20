Tragédia a síparadicsomban: egy 20 éves egyetemista fának csapódott, kitörte a nyakát

A helyi beszámolók szerint a fiatal nő, Alexandra „Ally” Blattner február 5-én síelés közben egy fának csapódott a népszerű Granite Peak Ski Resort területén. A Marathon County Sheriff’s Office a WLUK televíziónak megerősítette, halálos síbaleset történt: a lánynak eltört a nyaka, a halál beállta azonnali volt, számolt be a New York Post.

A wisconsini síparadicsomban rövid időn belül a második halálos síbaleset történt – Fotó: pexels.com / illusztráció

Blattner a Wisconsin állambeli Neenah lakosa volt, és a University of Wisconsin–Oshkosh másodéves hallgatójaként tanult. A People magazin szerint az egyetem kancellárja másnap levélben értesítette a campus közösségét a tragédiáról.

Ally halála egész életemben elkísér majd

– nyilatkozta a WLUK-nak az intézmény vezetője, Manohar Singh, aki elmondta: személyesen is jól ismerték egymást.

Mindenki szerette az elhunyt lányt

A fiatal nő ápolói előképzés és pszichológia szakon tanult, emellett aktív szerepet vállalt az egyetemi közéletben is. Tagja volt a Sigma Sigma Sigma diákszövetségnek, ahol az alelnöki, toborzásért felelős pozíciót töltötte be. Gyászjelentése szerint „rövid élete ellenére energiával, tartalommal és örömmel élte mindennapjait”. Évfolyamtársai szerint mindig addig maradt, amíg a körülötte lévők nem mosolyogtak.

Nem ez volt az első halálos síbaleset ezen a helyen

A tragédia különösen megrázó, mert kevesebb mint egy hónappal korábban már történt egy halálos baleset ugyanott. Január 11-én a 30 éves Matthew Ciolkosz vesztette életét, miután síelés közben elveszítette egyik lécét, majd egy fának csapódott. A férfi feje olyan erővel ütközött a fának, hogy sisakja darabokra tört. Az orvosok már nem tudták megmenteni. A hatóságok mindkét esetet balesetnek minősítették.

