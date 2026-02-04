Újabb halál a síparadicsomban: napok alatt két fiatal turista vesztette életét

Hírlevél
Újabb halálos baleset történt Japán egyik legnépszerűbb síterepén. Egy 27 éves ausztrál férfi vesztette életét síelés közben, mindössze néhány nappal azután, hogy egy 22 éves ausztrál snowboardos halt meg egy felvonóbalesetben. Michael Hurst Niseko térségében síelt, a kijelölt pályákon kívüli, felügyelet nélküli hegyvidéki területen, amikor halálos síbalesetet szenvedett.
Az ausztrál férfi egy hétfős csoport tagja volt, de a hegy oldalában leszakadt társaitól. Amikor eltűnését észlelték, társai visszafordultak, és más síelők által végzett újraélesztés közben találtak rá. A halálos síbaleset oka feltehetően szívroham lehetett, bár a körülményeket továbbra is vizsgálják. Sérülések nyomait nem találták – számolt be a The Sun

A halálos síbaleset a kijelölt pályákon kívüli területen történt (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Japánban élt a halálos síbaleset ausztrál áldozata

A 27 éves férfit kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. 

A Melbourne térségében felnőtt fiatalember Japánban élt és dolgozott, egy nisekói síhotel alkalmazottja volt. Halála mélyen megrázta családját és ismerőseit, akik szerint az aktív, sportos életet élő férfit „túl korán ragadta el a sors”.

Az eset különösen megrendítő annak fényében, hogy napokkal korábban egy másik ausztrál turista is életét vesztette Japánban. A 22 éves Brooke Day snowboardozás közben halt meg az Otari település melletti Tsugaike Mountain síterepen, miután hátizsákja beleakadt a felvonó szerkezetébe. A fiatal nőt a lift több méteren át vonszolta, majd szívleállással szállították kórházba, ahol meghalt.

Az ausztrál külügyminisztérium megerősítette, hogy mindkét áldozat családjának konzuli segítséget nyújtanak, és részvétüket fejezték ki a hozzátartozók felé. A japán hatóságok mindkét esetben vizsgálatot indítottak a tragédiák pontos körülményeinek feltárására.

Ugyancsak a napokban, a kaliforniai Mammoth Mountain síterepen egy snowboardos tinédzser kétségbeesetten kapaszkodva lógott a levegőben, mielőtt lezuhant volna.

Belehalt sérüléseibe az a német fiatal, aki január 17-én szenvedett súlyos balesetet az ausztriai Damüls síközpontban.

 

