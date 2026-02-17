Méreginjekcióval végeznek ki egy floridai gyilkost

King a bírósági iratok szerint a floridai Charlotte megyében található otthonából hurcolta el az áldozatot. A vádirat alapján a férfi saját házába vitte a nőt, leragasztotta a csuklóját, majd szexuálisan bántalmazta. Ezután autója hátsó ülésére kényszerítette, miközben Lee segítségért könyörgött. Az ügy egyik legmegrázóbb eleme egy 911-es segélyhívás volt, amelyen a hatóságok szerint hallható, amint az áldozat sírva kéri, hogy megmenekülhessen és újra láthassa családját. A tragédia idején több más bejelentés is érkezett a segélyhívóra – köztük King egyik rokona és egy autós részéről is, aki hallotta a nő sikolyait az autóból. A beszámolók szerint azonban nem indult azonnali rendőri beavatkozás, noha a hatóságok már keresték az eltűnt édesanyát. Az elkövetőt halálra ítélték - írja a Daily Star.

A halálos ítéletet méreginjekcióval hajtják végre. A kép illusztráció. Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

Halálos ítélet

Az ügyészek közlése szerint King később egy elhagyatott területre vitte Lee-t, ahol fejbe lőtte és eltemette. A helyszínen megtalált ruhadarabok és a DNS-vizsgálat megerősítette a bűncselekmény részleteit. Denise Amber Lee édesapja, Richard Goff a Charlotte megyei seriffhivatal korábbi vezető tisztségviselője volt. A hatóságok tájékoztatása szerint a férfi maga is meghallgatta azt a segélyhívást, amelyen lánya hangja hallható. A nőt eltűntként jelentették be, miután férje hazaérve a két gyermeket egyedül találta otthon, feleségét azonban sehol sem lelte. King halálos ítéletét a Florida Supreme Court 2012-ben helybenhagyta.

A kivégzési parancsot a közelmúltban írta alá Ron DeSantis, Florida kormányzója.

Amennyiben további fellebbezések nem járnak sikerrel, King lesz a negyedik elítélt, akit 2026-ban kivégeznek az államban. Az eset ismét reflektorfénybe helyezte a halálbüntetés alkalmazásának kérdését, valamint a segélyhívások kezelésének körülményeit is, amelyek a tragédia idején komoly vitákat váltottak ki Floridában.