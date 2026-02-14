Halle Berry őszinte vallomása: ledöbbentette a rajongókat

Halle Berry szerint minden új életszakasz növekedést jelent. Az évek során egyre több tapasztalatot, erőt és bölcsességet gyűjtött, és ezt ma már valódi értékként kezeli. Nem hagyja, hogy egy szám határozza meg az önképét, inkább az önelfogadás és az érettség mellett tesz hitet – írja a Bild.

Halle Berry

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Halle Berryből indulatot váltottak ki

A világhírű színésznő szerint ideje szakítani azzal a gondolkodással, amely a nőket kizárólag fiatalságuk alapján ítéli meg.

Ez áldás. Ajándék öregedni”

– fogalmazott Londonban az Oscar-díjas sztár, aki a Monster's Ball című filmért kapott aranyszobrot.

Berry új thrillere, a Crime 101 február 12-én került a mozikba. A történetben egy befolyásos biztosítási szakértőt alakít, aki egy férfiak uralta világban próbál érvényesülni. A filmben olyan sztárok is szerepelnek, mint Chris Hemsworth és Mark Ruffalo. A produkció alapjául Don Winslow bestsellerszerző regénye szolgált.

Az amerikai színésznő egy jelenet kedvéért még azt is kérte, hogy ne tudja előre, mit fog mondani neki a partnerét alakító Paul Adelstein. A meglepetés ereje valódi indulatot váltott ki belőle, és épp ez adta a jelenet hitelességét.

Halle Berry közel a 60-hoz erősebbnek és magabiztosabbnak érzi magát, mint valaha. Példájával azt üzeni, hogy az igazi kisugárzás nem a kor függvénye.

Nem próbál huszonévesnek tűnni, egyszerűen csak csúcsformában van, és minden szögből lehengerlő.

Az eső és a víz ölelésében született meg az a kép, amelyről napok óta beszélnek. A főszereplő Halle Berry, aki merész fotósorozatával ismét rabul ejtette a rajongókat.