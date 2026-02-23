Különösen veszélyes lehet, ha ezt az apróságot figyelmen kívül hagyja

A hálószoba hőmérséklet kulcsszerepet játszik az alvás és szív egészség kapcsolatában. A vizsgálat rámutatott, hogy az idősek és hőség együttes jelenléte fokozott terhelést jelent a keringés számára – írja a New York Post.

A hálószoba hőmérséklete fontos szerepet játszik az alvás és az egészség kérdéskörében (illusztráció) Fotó: BOOMPhotography/pexels

Mit mutatott a vizsgálat az éjszakai meleg kapcsán?

A kutatást a Griffith University kutatói vezették, és egy teljes nyáron át követték az idősebb résztvevők pulzusát és alvási körülményeit. Az eredmények szerint már 24 Celsius-fok felett romlott a szív éjszakai „helyreállása”.

28 fok felett a szívritmuszavar melegben közel háromszoros kockázatot jelentett a hűvösebb szobákhoz képest.

A hőség hatása a szívre és a meleg szoba veszélyei

A probléma lényege a hőstressz. Melegben a szervezet a bőr felé irányítja a vérkeringést, hogy hűtse magát, ami fokozott munkára kényszeríti a szívet. Ha ez órákon át fennáll, csökken az éjszakai regeneráció, és nő a szívritmuszavar melegben jelentkező kockázata.

A meleg szoba veszélyei így nemcsak kellemetlenséget, hanem tartós terhelést is jelentenek.

A veszély különösen az időseket érinti, mert a hőszabályozás és a keringési tartalék kapacitás életkorral csökken. A tartósan meleg környezet rejtett, de folyamatos terhelést jelent. Az idősek és hőség együttese ezért kiemelt figyelmet igényel.

Hány fok legyen a hálószobában?

A megoldás egyszerű, de tudatos odafigyelést igényel. Érdemes az éjszakai hőmérsékletet 24 Celsius-fok körül vagy az alatt tartani. Szellőztetés, sötétítés, ventilátor vagy légkondicionáló használata segíthet. A megfelelő alvási környezet nem kényelmi kérdés, hanem a szív védelmének egyik alapfeltétele.

