Halva születés egy nappal a kiírt dátum előtt – felfoghatatlan fordulat

Ashleigh Rousseaux 2014-ben várta második gyermekét, egy kisfiút, akit Dominicnak nevezett el. A várandósság utolsó heteiben már minden a közelgő szülés körül forgott, még akkor is, ha korábban szívfejlődési rendellenességet diagnosztizáltak a babánál. Az orvosok óvatos optimizmussal figyelték az állapotát, így a család nem számított tragédiára – írja a People.

A halva születés gyakran egy utolsó ultrahangvizsgálaton derül ki – amikor a 39. heti ellenőrzésen nem hallatszik a baba szívverése Fotó:Illusztráció/Unplash

Amikor a 39. heti vizsgálaton kiderült a halva születés – a szívhang helyett csak csend maradt

A 39. heti vizsgálat azonban mindent felülírt. Az ultrahang során nem találtak szívhangot. Az édesanya később úgy emlékezett vissza, hogy szinte nem is hallotta ki a kimondott szavakat – azonnal tudta, mi történt.

Férjét azonnal felhívta. Elmondása szerint élete legnehezebb pillanata volt közölni vele, hogy a kisfiuk meghalt – ráadásul a férfi első munkanapján, egy új munkahelyen.

Dominic másnap hajnalban született meg. A temetését egy héttel később, azon a napon tartották, amikor eredetileg világra jött volna.

Halva születés és a gyász hullámai

A halva születés után sok szülő számol be arról, hogy a veszteség feldolgozása nem lineáris folyamat. A gyász hullámokban érkezik – különösen igaz ez a perinatális veszteség és a magzati halál esetében. Ashleigh arról mesélt, hogy még a temetés előtti napon is úgy érezte, gondoskodnia kell a fiáról. Egy korábban megvásárolt, elszakadt rugdalózót kézzel varrt meg – lassan, aprólékosan –, mert ez volt az egyetlen „szülői pillanat”, amit akkor megélhetett.

A történet rávilágít arra is, milyen keveset beszélünk nyíltan a halva születés lelki hatásairól és a testvér elvesztésének feldolgozásáról. A pár azóta tudatosan őrzi Dominic emlékét, és nyíltan beszél róla a többi gyermeküknek is. Szerintük a gyerekek őszintén, kíváncsian közelítenek a témához – a tabu inkább a felnőttek világában él.

Ashleigh ma egy olyan nonprofit szervezetnél dolgozik, amely a gyermekvesztést átélt családokat támogatja, és a hirtelen csecsemőhalál megelőzéséért is dolgozik. Célja, hogy a gyász ne legyen elszigetelő élmény, és hogy a veszteség után maradó testvérek is megértsék saját érzéseiket.