Valóra vált rémálom – egyetlen nap alatt eltűnt egy város összes gyereke

A hamelni patkányfogó legendája a 13. századi Alsó-Szászország területéről, Hameln városából származik. A történet szerint 1284-ben nagyon elszaporodtak a patkányok a német városban.
A hamelni patkányfogó története
A krónikák szerint egy tarka ruhába öltözött sípos jelent meg Hamelnben, aki azt állította, hogy képes megszabadítani a várost a patkányoktól. Varázserejű hangszerével a rágcsálókat a közeli folyóba csalogatta, ahol mind elpusztultak. A város vezetői azonban nem fizették ki az ígért jutalmat.
A legenda szerint a sípos bosszút fogadott, és Szent János és Pál napján visszatért. Miközben a felnőttek templomban voltak, újra megszólaltatta hangszerét, és ezúttal a gyerekeket csábította magával.
Százharmic gyermek követte őt a városon kívülre, egy hegy gyomrában nyíló barlangba, ahonnan soha többé nem tértek vissza. Egyes változatok szerint néhányan azért maradtak hátra, mert nem hallották a zenét, nem láttak, vagy nem tudtak elég gyorsan haladni.
A legkorábbi források a legendáról
A történet legkorábbi ismert nyoma egy 1300 körül készült templomi üvegablakon szerepelt, amely a sípost és a fehér ruhás gyerekeket ábrázolta. A patkányok motívuma csak a 16. századi változatokban jelent meg, ami arra utal, hogy az eredeti esemény valószínűleg nem a rágcsálókról szólt.
A 13–14. századi források kizárólag a gyerekek eltűnéséről számolnak be, és nem említik a pestist. A pestisjárványok főként a 14. század közepén, a fekete halál idején pusztítottak Európában, így időben eltérés mutatkozik az 1284-es eseményhez képest.
Magyarázatok a gyerekek eltűnésére
A hamelni patkányfogó legendája mögött több elmélet is húzódik. Az egyik ismert magyarázat szerint a gyerekek valójában fiatal telepesek voltak, akiket kelet-európai területekre toboroztak a 13. századi német kolonizáció idején. Egy másik feltevés járványt vagy éhínséget sejt a háttérben, ahol a sípos a halál jelképes alakja.
Létezik olyan értelmezés is, amely a középkori táncőrület (vitustánc) jelenségével hozza összefüggésbe az eltűnést. Más kutatók természeti katasztrófát, például földcsuszamlást feltételeznek. Egyes elképzelések szerint a gyerekeket hadjárat vagy más társadalmi esemény sodorta el, sőt olyan elmélet is ismert, amely szerint rabszolgáknak adták el őket – olvasható az angol Wikipedia szócikkében.
A patkányok motívuma miatt egyes modern értelmezések a pestissel is kapcsolatba hozzák a történetet, ám ez inkább utólagos, szimbolikus magyarázat.
Cseh kutatók dél-morvaországi levéltári források és régészeti feltárások alapján azt állítják, hogy a legenda szereplői Vyskov környékére kerülhettek. Podomí közelében egykor létezett egy Hamlíkov, vagyis „Kis Hameln” nevű település, ahol épületmaradványokat is találtak. A feltételezés szerint a sípos telepeseket toborzó megbízott volt, aki a püspök utasítására szász fiatalokat vitt Morvaországba – olvasható a Múlt-kor oldalán megjelent írásban.
