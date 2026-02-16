Valóra vált rémálom – egyetlen nap alatt eltűnt egy város összes gyereke

A hamelni patkányfogó legendája a 13. századi Alsó-Szászország területéről, Hameln városából származik. A történet szerint 1284-ben nagyon elszaporodtak a patkányok a német városban.

A hamelni patkányfogó legendája Fotó: By loki11 - Anno MCCLXXXIV AM DAGE JOHANNI ET PAULI SCH.& S.H., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4747046

A hamelni patkányfogó története

A krónikák szerint egy tarka ruhába öltözött sípos jelent meg Hamelnben, aki azt állította, hogy képes megszabadítani a várost a patkányoktól. Varázserejű hangszerével a rágcsálókat a közeli folyóba csalogatta, ahol mind elpusztultak. A város vezetői azonban nem fizették ki az ígért jutalmat.

A legenda szerint a sípos bosszút fogadott, és Szent János és Pál napján visszatért. Miközben a felnőttek templomban voltak, újra megszólaltatta hangszerét, és ezúttal a gyerekeket csábította magával.

Százharmic gyermek követte őt a városon kívülre, egy hegy gyomrában nyíló barlangba, ahonnan soha többé nem tértek vissza. Egyes változatok szerint néhányan azért maradtak hátra, mert nem hallották a zenét, nem láttak, vagy nem tudtak elég gyorsan haladni.

A legkorábbi források a legendáról

A történet legkorábbi ismert nyoma egy 1300 körül készült templomi üvegablakon szerepelt, amely a sípost és a fehér ruhás gyerekeket ábrázolta. A patkányok motívuma csak a 16. századi változatokban jelent meg, ami arra utal, hogy az eredeti esemény valószínűleg nem a rágcsálókról szólt.

Bűvös sípjával egy közeli folyóba csalogatta az állatokat, a kialkudott bér kifizetését megtagadták tőle. Az idegen ezért később vadász képében visszatért, és bűvös sípjával ezúttal 130 gyereket csalogatott magával

Fotó: By Edmund Evans - Browning, Robert (1910) [1888] The Pied Piper of Hamelin, London: Frederick Warne and Company, pp. p. 41 Retrieved on 26 July 2009. (direct link to high resolution image here), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7387124

A 13–14. századi források kizárólag a gyerekek eltűnéséről számolnak be, és nem említik a pestist. A pestisjárványok főként a 14. század közepén, a fekete halál idején pusztítottak Európában, így időben eltérés mutatkozik az 1284-es eseményhez képest.

Magyarázatok a gyerekek eltűnésére

A hamelni patkányfogó legendája mögött több elmélet is húzódik. Az egyik ismert magyarázat szerint a gyerekek valójában fiatal telepesek voltak, akiket kelet-európai területekre toboroztak a 13. századi német kolonizáció idején. Egy másik feltevés járványt vagy éhínséget sejt a háttérben, ahol a sípos a halál jelképes alakja.

Létezik olyan értelmezés is, amely a középkori táncőrület (vitustánc) jelenségével hozza összefüggésbe az eltűnést. Más kutatók természeti katasztrófát, például földcsuszamlást feltételeznek. Egyes elképzelések szerint a gyerekeket hadjárat vagy más társadalmi esemény sodorta el, sőt olyan elmélet is ismert, amely szerint rabszolgáknak adták el őket – olvasható az angol Wikipedia szócikkében.