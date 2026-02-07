Új bizonyíték támasztja alá az ókori legendát: Hannibál valóban elefántokkal vonult hadba

A kutatás egy Spanyolországban előkerült csontdarabot vizsgált meg. A lelet a második pun háború időszakára datálható, amikor háború zajlott Róma és Karthágó között.

Hannibál átkel az Alpokon elefántjaival

Régészeti bizonyíték Hannibál elefántjaira

A friss régészeti kutatás szerint egy Spanyolországban előkerült csontdarab közvetlenül köthető Hannibál hadjáratához, amely a második pun háború idején zajlott. A lelet egy elefánt mellső lábának kéztőcsontja, amelyet Córdoba városában, egy ókori erődített település romjai alatt találtak meg.

Radiokarbonos vizsgálat és a második pun háború időszaka

A radiokarbonos vizsgálat a Kr. e. 3. század elejére datálta a csontot. Ez pontosan arra az időszakra esik, amikor a Karthágói Birodalom seregei összecsaptak a Római Köztársaság csapataival, meghatározva a római történelem alakulását.

Fotó: The Department of History, United States Military Academy

Ókori csata jelei

A csont mellett ostromfegyverekhez köthető lövedékek és korabeli érmék is előkerültek. Ezek a leletek egy pusztító támadás nyomait jelzik, amely a kutatók szerint egy Hannibál hadjárata Róma ellen során történhetett.

Előkerültek nehéz nyílhegyek is, amelyeket a „scorpio” nevű ostromfegyverekhez kötnek. A lelőhelyen Cartagenában vert érméket is találtak Kr. e. 237 és 206 közül, tovább erősítve a kapcsolatot a Hannibál elefántjai által kísért hadműveletekkel.

Róma halálos ellensége, a legendás ókori hadvezér

Ókori történelem: legenda és történelmi tény határán

A kutatók szerint a legvalószínűbb magyarázat az, hogy az elefánt egy, a karthágói hadvezér által irányított hadművelet során pusztult el. A felfedezés révén a legenda egy lépéssel közelebb került a történelmi tényhez, új fényt vetve az ókori történelem és egy döntő jelentőségű ókori csata eseményeire – számolt be a felfedezésről a Daily Mail.

