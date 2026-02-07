Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Háborús riadót fújtak Oroszországban, súlyos dolog történt

Érdekes

Megtalálták Istent? Hajmeresztő elmélettel állt elő egy harvardi fizikus

hadvezér

Új bizonyíték támasztja alá az ókori legendát: Hannibál valóban elefántokkal vonult hadba

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új, kézzelfogható bizonyíték erősítette meg az ókori történelem egyik legismertebb legendáját. A friss felfedezés középpontjában Hannibál, karthágói hadvezér áll, akiről évszázadok óta azt tartják, hogy elefántokkal kelt át az Alpokon és tűámadt rá a Római köztársaságra. A régészeti lelet egy pusztító ókori hadjárat nyomait tárta fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hadvezérhannibálpun háborúrómai csatajelenetókorKarthágóókori róma

A kutatás egy Spanyolországban előkerült csontdarabot vizsgált meg. A lelet a második pun háború időszakára datálható, amikor háború zajlott Róma és Karthágó között.

Hannibál átkel az Alpokon elefántjaival
Hannibál átkel az Alpokon elefántjaival Fotó: Készítette: Heinrich Leutemann - Heinrich Leutemann, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=651673

Régészeti bizonyíték Hannibál elefántjaira

A friss régészeti kutatás szerint egy Spanyolországban előkerült csontdarab közvetlenül köthető Hannibál hadjáratához, amely a második pun háború idején zajlott. A lelet egy elefánt mellső lábának kéztőcsontja, amelyet Córdoba városában, egy ókori erődített település romjai alatt találtak meg.

Radiokarbonos vizsgálat és a második pun háború időszaka

A radiokarbonos vizsgálat a Kr. e. 3. század elejére datálta a csontot. Ez pontosan arra az időszakra esik, amikor a Karthágói Birodalom seregei összecsaptak a Római Köztársaság csapataival, meghatározva a római történelem alakulását.

Hannibál hadjáratának feltételezett útvonala a második pun háború idején
Fotó: Készítette: Frank Martini. Cartographer, Department of History, United States Military Academy - The Department of History, United States Military Academy [1], CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=217889

Ókori csata jelei

A csont mellett ostromfegyverekhez köthető lövedékek és korabeli érmék is előkerültek. Ezek a leletek egy pusztító támadás nyomait jelzik, amely a kutatók szerint egy Hannibál hadjárata Róma ellen során történhetett.

Előkerültek nehéz nyílhegyek is, amelyeket a „scorpio” nevű ostromfegyverekhez kötnek. A lelőhelyen Cartagenában vert érméket is találtak Kr. e. 237 és 206 közül, tovább erősítve a kapcsolatot a Hannibál elefántjai által kísért hadműveletekkel.

Hannibál, Róma halálos ellensége és karthágói hadvezér
Róma halálos ellensége, a legendás ókori hadvezér Fotó: Készítette: Fratelli Alinari - "Römische Geschichte", gekürzte Ausgabe (1932), Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9572568

Ókori történelem: legenda és történelmi tény határán

A kutatók szerint a legvalószínűbb magyarázat az, hogy az elefánt egy, a karthágói hadvezér által irányított hadművelet során pusztult el. A felfedezés révén a legenda egy lépéssel közelebb került a történelmi tényhez, új fényt vetve az ókori történelem és egy döntő jelentőségű ókori csata eseményeire – számolt be a felfedezésről a Daily Mail.

Megtalálhatták Hannibál Alpokon átvezető útját

Egy kutatócsoport úgy véli, megtalálta azt az útvonalat, amelyen az ókori pun hadvezér, Hannibál átkelt az Alpokon, hogy megtámadja Rómát.

Így bukott el a legendás ókori hadvezér, Róma ellensége a végső ütközetben

Kr.e. 202 október 19-én zajlott le a mai Tunézia területén fekvő Záma mellett az ókori világ egyik legjelentősebb ütközete, Cornelius Scipio Africanus római proconsul légiói, és Hannibál Barkasz karthágói hadvezér csapatai között. A véres összecsapás a hosszúra nyúlt második pun háború lezárásaként Róma végső győzelmét hozta, amelyben Hannibál itáliai betörése után a köztársaság léte is veszélybe került.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!