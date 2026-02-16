A vén kecske is megnyalja a sót – Harrison Ford 83 évesen is hódít

A 83 éves világsztár és a 61 éves színésznő szombaton érkezett meg Los Angelesbe, ahol a kifutón nyilvánosan is kimutatták érzelmeiket. Harrison Ford és Calista Flockhart ölelkezve, egymás szemébe nézve, majd egy csókkal ünnepelték a szerelmesek napját – közel 16 évvel azután, hogy összeházasodtak.

Harrison Ford és felesége, Calista Flockhart

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Harrison Ford és Calista Flockhart

A pár lazán, hétköznapi ruhában jelent meg: Calista kényelmes nadrágot és pulóvert viselt, míg Ford farmerben és pólóban szállt le a repülőről. A meghitt jelenet gyorsan bejárta a bulvársajtót, a rajongók pedig egyöntetűen azt írták: a pár ma is ugyanolyan szerelmes, mint kapcsolatuk elején.

A hollywoodi ikon és az egykori Ally McBeal sztárja 2002-ben ismerkedtek meg, 2010 óta házasok, és közösen nevelik Calista fiát, Liamet. A Valentin-napi jelenet újra bebizonyította:

Harrison Ford számára a romantika nem ismer kort.

A romantikus pillanatokat a Daily Mail szúrta ki.

További tartalmak:

A 83 éves legenda Steven Spielbergnek is többször nemet mondott világsikerekre. Harrison Ford elég sajátságos indokok alapján szelektálta a 20-25 millió dollárt érő szerepeit.

Hét Oscarra-jelölt akciófilm, amiből hetente kijött egy az elmúlt 32 évben. A Szökevény műfajteremtő alkotás, ami mai szemmel nézve is izgalmas, nem beszélve Harrison Fordról, aki ötven fölött lett felnőtt akciósztár Hollywoodban.