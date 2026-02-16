A vén kecske is megnyalja a sót – Harrison Ford 83 évesen is hódít

Hírlevél
Romantikus pillanatot kaptak lencsevégre a rajongók Valentin-napon. Harrison Ford és felesége, Calista Flockhart csókkal köszöntötték egymást a Los Angeles-i repülőtér egyik kifutóján.
Harrison FordCalista Flockhartromantika

A 83 éves világsztár és a 61 éves színésznő szombaton érkezett meg Los Angelesbe, ahol a kifutón nyilvánosan is kimutatták érzelmeiket. Harrison Ford és Calista Flockhart ölelkezve, egymás szemébe nézve, majd egy csókkal ünnepelték a szerelmesek napját – közel 16 évvel azután, hogy összeházasodtak.

US actors Harrison Ford and his wife Calista Flockhart attend Apple TV+ premiere of "Shrinking" season 2 at the Pacific Design Center in West Hollywood, California, October 8, 2024. (Photo by Valerie Macon / AFP)
Harrison Ford és felesége, Calista Flockhart 
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Harrison Ford és Calista Flockhart 

A pár lazán, hétköznapi ruhában jelent meg: Calista kényelmes nadrágot és pulóvert viselt, míg Ford farmerben és pólóban szállt le a repülőről. A meghitt jelenet gyorsan bejárta a bulvársajtót, a rajongók pedig egyöntetűen azt írták: a pár ma is ugyanolyan szerelmes, mint kapcsolatuk elején.

A hollywoodi ikon és az egykori Ally McBeal sztárja 2002-ben ismerkedtek meg, 2010 óta házasok, és közösen nevelik Calista fiát, Liamet. A Valentin-napi jelenet újra bebizonyította: 

Harrison Ford számára a romantika nem ismer kort.

A romantikus pillanatokat a Daily Mail szúrta ki. 

