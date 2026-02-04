Harry Styles ismét ledobta a bombát: már nem csak zenével sokkolja rajongóit

A Pleasing nevű életmódmárka honlapján ismét kapható a 68 fontba (körülbelül 29 ezer forint) kerülő, kétoldalas vibrátor, amely már tavaly is óriási vihart kavart. Az erotikus segédeszköz 2025-ös premierje után szinte azonnal elfogyott, a készletek kimerülése pedig azonnali utánrendelést tett szükségessé. Harry Styles közleményben jelentette be a visszatérést, amelyben sajátos stílusban üzent követőinek – írja a Daily Mail.

Harry Styles

Fotó: TIBRINA HOBSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A bejelentés gyorsan elérte a rajongókat, akik azóta is ostromolják a webshopot. Mindeközben a 32 éves énekes március 6-án megjelenő negyedik stúdióalbumára, a Kiss All The Time. Disco, Occasionally című lemezre készül, amelyet májusban nagyszabású világturné követ. A Together Together turné állomásai között több londoni Wembley-koncert is szerepel, amellyel Styles rekordot dönthet.

A Pleasing márka nem csupán figyelemfelkeltő, hanem rendkívül jövedelmező is. Brit sajtóértesülések szerint az életmódvállalkozás évente több mint 12 millió font bevételt termel, jóval többet, mint amennyit az énekes zenei jogdíjakból keres. A kínálatban illatok, ruházati termékek és felnőtteknek szóló eszközök is megtalálhatók.

Harry Styles korábban úgy fogalmazott, hogy a márkát azért hozta létre, hogy lebontsa a megszokott határokat és tabukat. Úgy tűnik, ebben továbbra sem ismer kompromisszumot, rajongói legnagyobb örömére.

Az új album és a turné előtti időszakban tehát nemcsak a zene, hanem a botrányos üzleti húzások is reflektorfénybe helyezték az egykori One Direction-sztárt.

Hatalmas meglepetést okozott koncert közben Harry Styles

A BTS Hyde Park nyári rendezvény egyik programján jelent meg váratlanul a népszerű énekes.

Kylie Jenner ismét célkeresztben: intim titka került napvilágra

Úgy tűnik, három évvel a végleges szakítás után sem tűnt el teljesen Kylie Jenner Travis Scott gondolataiból.