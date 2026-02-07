Emiatt nem tud megszabadulni a makacs hasi zsírtól

Sokan reménykednek abban, hogy egy kapszula vagy „csodaszer” segíthet gyorsan megszabadulni a felesleges kilóktól és a hasi zsírtól, ám egy friss kutatás szerint az egyik felkapott étrend-kiegészítő nem képes beváltani a kívánalmakat – írja a New York Post.

A hasi zsír számos veszéllyel járhat.

Fotó: Unsplash

Az elmúlt években tucatnyi étrend-kiegészítő jelent meg a piacon, amelyek gyors fogyást ígérnek – az almaecettől kezdve az Ozempicig. Ezek közé tartozik a berberin is, amelyet sokan a hasi zsír elleni hatékony megoldásként emlegetnek.

A berberin egy növényi eredetű vegyület, amely gyulladáscsökkentő hatású, csökkentheti a koleszterinszintet és a vérnyomást, valamint segíthet a vércukorszint szabályozásában.

A közösségi médiában sokan számoltak be látványos fogyásról, és többen azt állították, hogy a berberin a drága GLP-1 típusú fogyókúrás gyógyszerekhez hasonlóan működik.

Egy frissen publikált klinikai vizsgálat szerint azonban hat hónapnyi berberin szedése nem csökkentette a zsigeri zsírt, vagyis azt a zsírt, amely a hasüregben, a belső szervek körül rakódik le. Ez a típusú hasi zsír különösen veszélyes, mivel összefüggésbe hozható a 2-es típusú cukorbetegséggel és más anyagcsere-betegségekkel.

A vizsgálatban több mint 330 túlsúlyos résztvevő vett részt. A csoport egyik fele berberint kapott, míg a másik fele placebót.

Az eredmények alapján nem volt kimutatható különbség sem a hasi zsír, sem a májzsír mennyiségében a két csoport között.

Jenna Werner dietetikus szerint a berberin körüli felhajtás tipikus példája a fogyókúrás divathullámoknak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a növényi eredetű készítmények más gyógyszerekkel kölcsönhatásba léphetnek, ezért mindig érdemes orvossal egyeztetni, mielőtt elkezdjük szedni.

