Megható mentőakció: tűzoltók segítettek a bajba jutott hattyún

A hattyúmentés a Connecticut állambeli Norwalk városában történt, ahol a több napja tartó fagyok következtében a Norwalk folyó felszíne vastag jégréteggel borult be. A bajba jutott hattyút járókelők vették észre, amint mozdulatlanul kuporgott a jégen, és azonnal értesítették a hatóságokat – számolt be a New York Post.

A hattyúmentéshez speciális ruhába öltöztek a tűzoltók

A hattyúmentést tűzoltók végezték

A Norwalki Tűzoltóság munkatársai speciális, hideg vízi mentésre alkalmas felszerelésben vonultak a helyszínre. Kötelek segítségével óvatosan haladtak a befagyott folyón, majd kiderült, hogy az állat lábai szó szerint a jégbe fagytak.

A mentők több mint fél órán keresztül törték és vágták a jeget, mire sikerült kiszabadítani a kimerült madarat.

A hattyút ezután egy mentőúszóra rögzítették, takaróba csavarták, majd partra vontatták és biztonságba helyezték. A mentésről készült képeken látható, ahogy az elegáns madarat óvatosan emelik át egy kerítésen, miközben a mentők végig vigyáztak rá.

A tűzoltóság vezetője szerint volt ok az aggodalomra, de a hattyú életjeleket mutatott.

Összegömbölyödve feküdt, valószínűleg próbálta melegen tartani magát, de láttuk, hogy mozog, ezért bíztunk benne, hogy jó vége lesz

– mondta Jonathan Maggio tűzoltóparancsnok.

A mentést követően az állatot állatorvosi központba szállították, ahol megfigyelés alatt tartják. Az előzetes információk szerint a hattyú várhatóan teljesen felépül, és amint visszanyeri erejét, visszaengedik a természetbe.

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hidegben a vadon élő állatok is könnyen bajba kerülhetnek, ezért hasonló esetekben fontos mielőbb értesíteni a szakembereket.

