Gyilkos hó Japánban: legalább 35 ember életét vesztette

Heves havazás sújtja Japán északi és középső régióit, amely már legalább 35 ember életét követelte. A hatóságok közel 400 sérültről számoltak be, miközben a veszély még korántsem múlt el: az előrejelzések szerint a hétvégén újabb intenzív havazás várható – írja a Sky News.

Az erős havazás több halálos balesetet is okozott Japánban – Fotó: HIDENORI NAGAI / Yomiuri

Erős havazás Japánban: gyilkos téli időjárás

A szerdáig 15 prefektúrát érintő havazás egyes területeken akár két méteres hóvastagságot eredményezett.

A legsúlyosabb esetekben az emberek a házuk körüli hó eltakarítása közben estek el, de számos haláleset történt hirtelen szívroham miatt is.

Niigata prefektúrában egy 50-es éveiben járó férfit találtak összeesve a háza tetején, míg Nagaokában egy 70-es férfi a tetőről esett le.

A hatóságok válságkezelő egységeket küldtek a leginkább érintett területekre, és folyamatosan figyelmeztetik a lakosokat a biztonságra. Minoru Kihara kabinetfőtitkár hangsúlyozta: „Kérjük, viseljenek sisakot vagy használjanak biztonsági kötelet, különösen hóeltakarítás közben.” Bár az időjárás melegedni kezd, az olvadó hó további veszélyt jelenthet, például földcsuszamlások formájában.

