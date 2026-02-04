Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
havazás

Gyilkos hó Japánban: legalább 35 ember életét vesztette

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Heves hóvihar sújtja Japán északi és középső régióit, miközben a hatóságok döbbenetes számokról számolnak be. A havazás már legalább 35 ember életét követelte, és további veszélyekre figyelmeztetnek a szakértők.
Link másolása
Vágólapra másolva!
havazásidőjárásJapántél

Heves havazás sújtja Japán északi és középső régióit, amely már legalább 35 ember életét követelte. A hatóságok közel 400 sérültről számoltak be, miközben a veszély még korántsem múlt el: az előrejelzések szerint a hétvégén újabb intenzív havazás várható – írja a Sky News.

havazás
Az erős havazás több halálos balesetet is okozott Japánban – Fotó: HIDENORI NAGAI / Yomiuri

Erős havazás Japánban: gyilkos téli időjárás

A szerdáig 15 prefektúrát érintő havazás egyes területeken akár két méteres hóvastagságot eredményezett. 

A legsúlyosabb esetekben az emberek a házuk körüli hó eltakarítása közben estek el, de számos haláleset történt hirtelen szívroham miatt is. 

Niigata prefektúrában egy 50-es éveiben járó férfit találtak összeesve a háza tetején, míg Nagaokában egy 70-es férfi a tetőről esett le.

A hatóságok válságkezelő egységeket küldtek a leginkább érintett területekre, és folyamatosan figyelmeztetik a lakosokat a biztonságra. Minoru Kihara kabinetfőtitkár hangsúlyozta: „Kérjük, viseljenek sisakot vagy használjanak biztonsági kötelet, különösen hóeltakarítás közben.” Bár az időjárás melegedni kezd, az olvadó hó további veszélyt jelenthet, például földcsuszamlások formájában. 

A tavalyi téli hónapok során Japánban 68 ember vesztette életét hóval kapcsolatos balesetekben.

Rekordhavazás és extrém fagy bénítja meg Moszkvát – galéria

Rekordmennyiségű hó és rendkívüli hideg időjárás sújtja Moszkvát, ami komoly kihívásokat okoz a közlekedésben és a mindennapokban. A havazás napokon át tartott, és egymást követő napokon döntötte meg a napi csapadékrekordokat.

Kamcsatkát valósággal betemette a hó, félelmetes képek az ítéletidőről

Oroszország távol-keleti és Ázsia egyes részeit extrém havazás, illetve hideghullámok sújtották az elmúlt napokban. Olyan mennyiségű hó hullott, amit az érintett régiók évtizedek óta nem tapasztaltak. A Kamcsatka-félszigeten egyes területeken több mint két méter hó esett, ami hatalmas hótorlaszokat hozott létre, elzárva az épületek bejáratait és eltemetve az autókat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!