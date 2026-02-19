Brutális havazás miatt állt meg az élet Moszkvában – képek

Forgalmi dugók kialakulásához, koccanásokhoz, repülőjáratok tucatjainak törléséhez és a taxitarifáknak esetenként a megtriplázódásához vezetett Moszkvában csütörtökön a rendkívüli havazás, amely a meteorológusok várakozásai szerint megdöntheti az 56 évvel ezelőtt mért napi csapadékrekordot.

Erős havazás bénította meg Moszkva közlekedését.

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Jevgenyij Tyiskovec, a Fobosz időjárási központ vezetője nem tartotta kizártnak, hogy a csütörtöki havazás dobogós lesz az orosz meteorológiai megfigyelések kezdete óta mért februáriak között.

Az első helyet egy 1966-ban jegyzett hóesés tartja 35,5 csapadékmilliméterrel, a másodikat egy 1970-es 23,3 milliméterrel.

A hóréteg vastagsága fél méterről 80-90 centiméterre nőhet. Az időjárás-előrejelzők szerint a napi csapadékmennyiség elérheti a havi átlag 70 százalékát, és a havazást erős széllökések fogják kísérni.

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Szergej Szobanyin moszkvai polgármester „rendkívül bonyolultnak” nevezte a kialakult helyzetet. A közlekedési rendőrség az erős havazás miatt arra szólította fel a járművezetőket, hogy ne üljenek volán mögé, hanem vegyék igénybe a metrót. Pjotr Birjukov moszkvai alpolgármester arról számolt be, hogy az összes városi szolgálat rendkívüli üzemmódban és megszakítás nélkül dolgozik.

Moscow battles the “Walle” blizzard as pedestrians wade through snowy sidewalks and heavy traffic snarls the city. Over 100 flights delayed, 19 cancelled as Thursday’s snowfall hits nearly two-thirds of February’s norm. Winter temps plunge to -25°C amid record snow.… pic.twitter.com/2IcntuKW5i — India Today Global (@ITGGlobal) February 19, 2026

A fővárosi régió repülőterein a nap kezdete óta 19 járatot töröltek, 14-et késleltettek, hatot pedig más városokba irányítottak át.

A lipecki régióban a hó terhe alatt beszakadt a Motorinveszt autógyár egyik üzemcsarnokának födémje. Nyolc embert kórházba kellett szállítani, négyüket súlyos állapotban.

A Balkán-félsziget felett keletkezett Valley ciklon tovább halad észak, északnyugat, vagyis Novgorod, a leningrádi régió és Karélia felé. A légköri örvény központja korábban Ukrajna Dnyipropetrovszk régiója felett volt.

Moscow region, Russia

🥶❄️🙂 Snow chaos in the region. Ten cars collided on the Yaroslavskoe Highway near Sergiyev Posad. This is at least the second major accident in the Moscow region. Around 8 am, 12 cars were involved in a traffic accident at the 85th kilometer of the M-4… pic.twitter.com/UogDou3s4p — LX (@LXSummer1) February 19, 2026

