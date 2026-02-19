Brutális havazás miatt állt meg az élet Moszkvában – képek

Hírlevél
Erős téli vihar bénította meg Moszkva közlekedését, miután rendkívüli időjárási helyzet alakult ki a térségben. A havazás súlyos fennakadásokat okozott: járatokat töröltek, dugók alakultak ki, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne induljanak útnak.
Forgalmi dugók kialakulásához, koccanásokhoz, repülőjáratok tucatjainak törléséhez és a taxitarifáknak esetenként a megtriplázódásához vezetett Moszkvában csütörtökön a rendkívüli havazás, amely a meteorológusok várakozásai szerint megdöntheti az 56 évvel ezelőtt mért napi csapadékrekordot.

Erős havazás bénította meg Moszkva közlekedését.
Erős havazás bénította meg Moszkva közlekedését. A képen 
Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Jevgenyij Tyiskovec, a Fobosz időjárási központ vezetője nem tartotta kizártnak, hogy a csütörtöki havazás dobogós lesz az orosz meteorológiai megfigyelések kezdete óta mért februáriak között.

Az első helyet egy 1966-ban jegyzett hóesés tartja 35,5 csapadékmilliméterrel, a másodikat egy 1970-es 23,3 milliméterrel.

A hóréteg vastagsága fél méterről 80-90 centiméterre nőhet. Az időjárás-előrejelzők szerint a napi csapadékmennyiség elérheti a havi átlag 70 százalékát, és a havazást erős széllökések fogják kísérni.

A worker clears snow in central Moscow during heavy snowfall on February 19, 2026. (Photo by HECTOR RETAMAL / AFP)
Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Szergej Szobanyin moszkvai polgármester „rendkívül bonyolultnak” nevezte a kialakult helyzetet. A közlekedési rendőrség az erős havazás miatt arra szólította fel a járművezetőket, hogy ne üljenek volán mögé, hanem vegyék igénybe a metrót. Pjotr Birjukov moszkvai alpolgármester arról számolt be, hogy az összes városi szolgálat rendkívüli üzemmódban és megszakítás nélkül dolgozik.

A fővárosi régió repülőterein a nap kezdete óta 19 járatot töröltek, 14-et késleltettek, hatot pedig más városokba irányítottak át.

A lipecki régióban a hó terhe alatt beszakadt a Motorinveszt autógyár egyik üzemcsarnokának födémje. Nyolc embert kórházba kellett szállítani, négyüket súlyos állapotban.

A Balkán-félsziget felett keletkezett Valley ciklon tovább halad észak, északnyugat, vagyis Novgorod, a leningrádi régió és Karélia felé. A légköri örvény központja korábban Ukrajna Dnyipropetrovszk régiója felett volt.

