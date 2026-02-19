Brutális havazás miatt állt meg az élet Moszkvában – képek

Forgalmi dugók kialakulásához, koccanásokhoz, repülőjáratok tucatjainak törléséhez és a taxitarifáknak esetenként a megtriplázódásához vezetett Moszkvában csütörtökön a rendkívüli havazás, amely a meteorológusok várakozásai szerint megdöntheti az 56 évvel ezelőtt mért napi csapadékrekordot.
Jevgenyij Tyiskovec, a Fobosz időjárási központ vezetője nem tartotta kizártnak, hogy a csütörtöki havazás dobogós lesz az orosz meteorológiai megfigyelések kezdete óta mért februáriak között.
Az első helyet egy 1966-ban jegyzett hóesés tartja 35,5 csapadékmilliméterrel, a másodikat egy 1970-es 23,3 milliméterrel.
A hóréteg vastagsága fél méterről 80-90 centiméterre nőhet. Az időjárás-előrejelzők szerint a napi csapadékmennyiség elérheti a havi átlag 70 százalékát, és a havazást erős széllökések fogják kísérni.
Szergej Szobanyin moszkvai polgármester „rendkívül bonyolultnak” nevezte a kialakult helyzetet. A közlekedési rendőrség az erős havazás miatt arra szólította fel a járművezetőket, hogy ne üljenek volán mögé, hanem vegyék igénybe a metrót. Pjotr Birjukov moszkvai alpolgármester arról számolt be, hogy az összes városi szolgálat rendkívüli üzemmódban és megszakítás nélkül dolgozik.
A fővárosi régió repülőterein a nap kezdete óta 19 járatot töröltek, 14-et késleltettek, hatot pedig más városokba irányítottak át.
A lipecki régióban a hó terhe alatt beszakadt a Motorinveszt autógyár egyik üzemcsarnokának födémje. Nyolc embert kórházba kellett szállítani, négyüket súlyos állapotban.
A Balkán-félsziget felett keletkezett Valley ciklon tovább halad észak, északnyugat, vagyis Novgorod, a leningrádi régió és Karélia felé. A légköri örvény központja korábban Ukrajna Dnyipropetrovszk régiója felett volt.
