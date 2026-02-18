Hagyta megfagyni a szerelmét a hegycsúcson – börtön vár a tapasztalt hegymászóra

Az innsbrucki ügyészség szerint a férfi volt a túra „felelős vezetője”, mivel tapasztaltabb hegymászó volt, ő tervezte az útvonalat, tudta, hogy barátnője még sosem mászott ilyen nehéz, téli alpesi túrát, írja a BBC.
A vád szerint kilenc súlyos hibát követett el: túl későn indult a csoportjával a csúcsra, nem volt náluk elég vészfelszerelés, a barátnője nem megfelelő bakancsban mászott, a viharos idő ellenére nem fordultak vissza és nem kért időben segítséget.
A szél 74 kilométer per órás sebességgel tombolt, a hőmérséklet pedig –20 fokos szélérzetig süllyedt.
A végzet éjszakája
A pár 2025. január 18-án vágott neki a hegynek. Este már világítottak a fejlámpafényeik a webkamerákon, miközben a csúcs felé haladtak. Hajnali 2 órakor a nő teljesen kimerült. A férfi állítása szerint nem tudta tovább vinni, ezért elindult segítségért – a vád szerint viszont védőfelszerelés nélkül hagyta ott a jeges szélben. A hegy túloldalán ereszkedett le, miközben barátnője egyedül, a hóban halt meg.
A férfi csak 03:30-kor hívta a hegyimentőket, addigra már esély sem volt a mentésre. A helikopterek nem tudtak felszállni a viharban.
Akár 3 év börtönt is kaphat a hegymászó
Az osztrák sajtó szerint a per akár mérföldkő lehet a hegymászás történetében. Ha Thomas P.-t bűnösnek találják, az azt jelentheti, hogy a jövőben a tapasztaltabb mászók jogilag is felelősek lehetnek társaikért. A férfi akár 3 év börtönt is kaphat. Ügyvédje, Kurt Jelinek szerint:
Ez egy szörnyű tragédia, nem bűncselekmény. Mindketten tapasztaltak voltak, és együtt hozták meg a döntéseket.
A bíróság most azt próbálja eldönteni: a férfi hős volt, mert segítségért indult – vagy magára hagyta a szerelmét a halálban? Az ítélet nemcsak az ő, hanem minden hegymászó életét megváltoztathatja.
