A helikopter-katasztrófa a Teherántól 330 kilométerre található Dorcse településen történt gyakorlórepülés közben. A balesetben a pilóta, a másodpilóta és két kereskedő vesztette életét. A becsapódás után tűz keletkezett, amelyet a tűzoltók már eloltottak.

Tűzoltók dolgoznak a helikopter-katasztrófa helyszínén

Fotó: X

Nem volt váratlan a helikopter-katasztrófa

Az iráni légiflottában számos olyan légijármű üzemel, amelyet még az 1979-es iszlám forradalom előtt szereztek be, és a nyugati szankciók miatt beszerezhetetlen alkatrészek miatt meglehetősen nehéz a karbantartásuk.

Military helicopter crashes in Iran, killing four The crash occurred in the town of Darcha in Isfahan province, about 330 kilometers south of the capital Tehran, according to state TV.



The official IRNA news agency said the crash was caused by a “technical malfunction.” pic.twitter.com/UTBUcJYQuk — Hamdan News (@HamdanWahe57839) February 24, 2026

Az utóbbi években több hasonló baleset történt: legutóbb az iráni légierő egyik amerikai gyártmányú F-4-es vadászgépe zuhant le Hamadán tartományban gyakorlórepülés közben; a pilóta életét vesztette. Ez volt a második súlyos katonai légibaleset egy héten belül az országban.

