Zöldség- és gyümölcspiacra zuhant az iráni hadsereg egyik helikoptere kedden az ország középső részén fekvő Iszfahán tartományban. A helikopter-katasztrófa során négy ember életét vesztette – közölte az iráni állami média.
A helikopter-katasztrófa a Teherántól 330 kilométerre található Dorcse településen történt gyakorlórepülés közben. A balesetben a pilóta, a másodpilóta és két kereskedő vesztette életét. A becsapódás után tűz keletkezett, amelyet a tűzoltók már eloltottak.

Tűzoltók dolgoznak a helikopter-katasztrófa helyszínén – Fotó: X
Tűzoltók dolgoznak a helikopter-katasztrófa helyszínén
Fotó: X

Nem volt váratlan a helikopter-katasztrófa

Az iráni légiflottában számos olyan légijármű üzemel, amelyet még az 1979-es iszlám forradalom előtt szereztek be, és a nyugati szankciók miatt beszerezhetetlen alkatrészek miatt meglehetősen nehéz a karbantartásuk.

Az utóbbi években több hasonló baleset történt: legutóbb az iráni légierő egyik amerikai gyártmányú F-4-es vadászgépe zuhant le Hamadán tartományban gyakorlórepülés közben; a pilóta életét vesztette. Ez volt a második súlyos katonai légibaleset egy héten belül az országban.

