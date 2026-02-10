Hatvan éve nem volt ilyen brutális hideg – többen életüket vesztették

A polgármester elmondta, hogy a hétvégén a hideg miatt újabb haláleset történt a város utcáin. „Minden egyes elvesztett élet tragédia, gondolatban az áldozatok családjaival vagyunk” – fogalmazott. Január 27-ig legalább tíz embert találtak holtan a szabadban, a többi haláleset körülményei egyelőre nem ismertek - írja a BBC.

Szokatlanul hideg idő sújtja New York városát Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU

Tizennyolc ember vesztette életét a hideg miatt

A hideg miatt a város Code Blue vészhelyzetet rendelt el január 19-én, amely lazított a hajléktalanszállók befogadási szabályain. Azóta mintegy 1400 embert helyeztek el menedékhelyeken, a kapacitást pedig további 64 hotelszobával bővítették. Emellett legalább 150 mentőalakulat járja az utcákat, hogy segítséget nyújtson a rászorulóknak.

Bár a hőmérséklet a hét folyamán emelkedésnek indul, az előrejelzések szerint továbbra is az évszakos átlag alatt marad.

Az Egyesült Államok Nemzeti Meteorológiai Szolgálata szerint az arktikus légtömeg fagyos szelet hozott, ami fokozta a kihűlések esélyét. A katasztrófavédelem figyelmeztetett: a következő napokban is komoly kockázatot jelenthet az épületekről lezuhanó jég és hó, valamint az éjszakánként újrafagyó utak és járdák.

A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy maradjanak otthon, amennyire lehet, és figyeljenek egymásra.

Magyarországot is elérte a hidegfront

Az ország nagy részén borult, erősen felhős időre lehet számítani a következő napokan, miközben fokozatos lehűlés kezdődik. Az időjárás alakulását egy észak felől érkező hidegebb légtömeg befolyásolja, amely vegyes csapadékot és élénk szelet is hozhat.

A szélsőséges hőmérsékletek, különösen a tartós hideg mérhetően növelik a kórházon kívüli szívmegállások kockázatát – derül ki egy átfogó friss magyar elemzésből, amelyben a Corvinus Egyetem matematikusa is részt vett. A hőség gyorsan és rövid ideig hat, a tartós hideg viszont több szívmegállást okoz, hosszabb idő alatt.

