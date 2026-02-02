Bombaciklon és hóvihar bénítja az országot, hidegfront tarolja le az Egyesült Államokat

Hírlevél
Az Atlanti-óceán felől érkező erős téli vihar vasárnap rendkívüli körülményeket okozott az Egyesült Államok keleti felén. A hidegrekord több államban is megdőlt, miközben hó, fagy és viharos szél nehezítette a mindennapokat.
hidegrekordtélÉszak-Amerika

Az Egyesült Államok keleti részének számos pontján megdőlt a hidegrekord vasárnap egy újabb téli vihar miatt.

hidegrekord, hóvihar
A hidegrekord miatt több államban vastag hótakaró és extrém fagy alakult ki
Fotó: Fotó: GORDON DONOVAN / NurPhoto

Az Egyesült Államok keleti részének számos pontján megdőlt a hidegrekord egy újabb téli viharban

Az óceán felől érkező, Gianna névre keresztelt "bombaciklon" erős széllel érte el a partvidéket, a hideg levegő Florida nagy részén is jóval fagypont alatti hőmérsékleteket hozott.

A legnagyobb hóréteg Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában és Tennessee-ben alakult ki, sok helyen 30 centimétert meghaladó vastagságban. A legtöbb havat Észak-Karolina nyugati részén, Faustban regisztrálták 55 centiméterrel.

Dél-Karolinában veszélyhelyzet van érvényben, és hétfőre tanítási szünetet rendeltek el, azt kérve, hogy akinek nem feltétlenül szükséges ne induljon útnak.

A meteorológiai összegzések szerint több mint 20 helyen dőlt meg a legalacsonyabb napi hőmérséklet rekordja Indiana államtól Floridáig. Orlandóban a Disney vidámpark bejáratán vasárnap reggelre jégcsapok alakultak ki, és az óceán parti Daytona Beach-en mínusz 7 fokot mértek.

Az erős, viharos szélben a tényleges hőmérsékletnél jóval alacsonyabb volt a hőérzet, a fővárosban, Washingtonban a hőérzet megközelítette a mínusz 20 fokot, és hasonló volt a helyzet Philadelphiában és New Yorkban is.

A vihar miatt a hétvége két napján mintegy 4 ezer légijáratot töröltek, és háztartások tízezrei maradtak áram nélkül, miközben Louisiana, Mississippi és Kentucky államban az egy héttel korábbi téli vihar következményeként továbbra is több tízezer otthonban nincs áram.

A vasárnapi hivatalos összegzések szerint az elmúlt héten kezdődött rendkívül szokatlan hideg időjárás és téli viharok összesen legkevesebb 78 halálos áldozatot követeltek.

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Az Egyesült Államokat szombaton elérte az a sarkvidéki eredetű időjárás, amit előre megjósoltak. A hatalmas hóvihar miatt több mint 800 ezren maradtak áram nélkül, többen meghaltak és több ezer repülőjáratot kellett törölni.

Még mindig a hó fogságában az Egyesült Államok, messze a vége – galéria

Súlyos téli vihar söpört végig az Egyesült Államok hatalmas területén a hétvégén, amely Texastól egészen Maine államig káoszt okozott. A rendkívüli időjárás következtében legalább egy tucat ember vesztette életét, több ezer járatot töröltek vagy késleltettek, és százezrek maradtak áram nélkül.

 

