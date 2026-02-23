Megfejtették, hogyan lett „hóember” a Naprendszer peremén keringő ősi égitest

A szóban forgó objektum az Arrokoth, amely a Naprendszer egyik legősibb és legtávolabbi, űrszonda által valaha vizsgált égiteste. A test a Kuiper-öv területén kering – ez a Neptunuszon túli jeges objektumokból álló hatalmas gyűrű, ahol törpebolygók, üstökösök és a bolygók építőköveinek tartott kis égitestek találhatók. Az Arrokoth nem gömbölyű, hanem két összetapadt „lebenyből” áll – mintha egy hóember vagy egy földimogyoró lebegne az űrben. A kutatók szerint a Kuiper-öv objektumainak 10-25 százaléka hasonló, úgynevezett „kontakt kettős”, mutatott rá a Guardian.
Gravitációs összeomlás során keletkezett a „hóember”
Korábban már felmerült, hogy az Arrokoth két része egyszerre, békés körülmények között keletkezett, egy úgynevezett gravitációs összeomlás során. A pontos mechanizmus azonban eddig vita tárgyát képezte. Most viszont számítógépes szimulációk új megvilágításba helyezték a kérdést. A kutatást Jackson Barnes, a Michigan State University munkatársa vezette. A csapat 54 különböző számítógépes modellt futtatott le. Ezekben egy hatalmas, forgó „kavicsfelhőt” vizsgáltak, amely 105, egyenként nagyjából 2 kilométer sugarú részecskéből állt.
A szimulációk során kiderült:
- egyes esetekben két kisebb égitest egymás körül kezdett keringeni,
- majd fokozatosan spirálozva közeledtek egymáshoz,
- végül másodpercenként mindössze 5 méteres vagy annál kisebb sebességgel ütköztek,
- és „szelíden” összeérve egy kettős lebenyű objektummá olvadtak össze.
Vagyis pontosan olyanná, mint az Arrokoth.
Néhány modellben létrejött objektum kísértetiesen hasonlít az Arrokothra
– mondta Barnes.
Miért áttörés ez?
Korábbi modellek is vizsgálták a gravitációs összeomlást, de nem vették figyelembe, mi történik, amikor a részecskék ténylegesen érintkeznek és „megpihennek” egymáson. Emiatt azok a számítások azt mutatták, hogy az ütközések végül egyetlen, nagyobb gömb alakú égitestet hoznak létre. Az új modell viszont reálisan kezelte a fizikai érintkezést – és ezzel sikerült megmagyarázni a hóember-szerű formát.
A felfedezés azért is fontos, mert megerősíti azt az elképzelést, hogy a bolygók építőkövei – az úgynevezett planetezimálok – általában nem heves, pusztító ütközésekben, hanem viszonylag nyugodt gravitációs összeomlás során jöttek létre.
A NASA küldetése már sejtette, hogy gyengéd ütközés történt
Az Arrokothot a NASA New Horizons űrszondája vizsgálta meg közelről egy történelmi elrepülés során. A küldetés vezetője, a Southwest Research Institute bolygókutatója, Alan Stern szerint az új tanulmány összhangban van a korábbi eredményekkel. A megfigyelések már akkor arra utaltak, hogy az objektum „gyengéd” folyamat eredményeként jött létre.
Még nincs minden kérdés megválaszolva
Alan Fitzsimmons, a Queen's University Belfast emeritus csillagász professzora ugyanakkor rámutatott: a szimulációk szerint az objektumok csupán 4 százaléka alakul így kettős érintkező formává. A távcsöves megfigyelések ennél jóval nagyobb arányt sugallnak.
Ez két dolgot jelenthet:
- a természet más módszereket is használ ilyen objektumok létrehozására,
- vagy a fejlettebb szimulációk közelebb hozzák egymáshoz az elméletet és a valós megfigyeléseket.
Az Arrokoth tehát nemcsak egy furcsa jelenség, hanem időkapszula is a Naprendszer hajnalából. Most először valóban látjuk – legalább számítógépes modellekben – hogyan születhettek ezek a különös égi „hóemberek” több mint 4 milliárd évvel ezelőtt.
