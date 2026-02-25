Rekordméretű hóembert épített egy massachusettsi család

Hétméteres hóembert építettek az Egyesült Államokban, az alkotás egy massachusettsi család udvarából emelkedett ki - írja a NY Post.

Parker igazi látványosság lett. A kép illusztráció. Fotó: PIA BAYER / DPA

Gigantikus hóember

Az alkotó, Eric Aalerud elmondta, hogy az idei projekt fizikailag minden korábbinál megterhelőbb volt számára. Felesége, Katie Aalerud szerint férje még 2024 novemberében, kislányuk, Emerson születése után kezdte el a családi hagyományt, amikor az újdonsült apuka izgatottan vetette bele magát az építésbe. A hóember egy hatalmas hókupacból formálódott, amely hetek alatt egyre nőtt, végül pedig önálló útszéli látványossággá vált.

Az esti órákban fények világítják meg Parker szemeit, gombjait és a hatalmas faágakból készült karjait, így a közeli dombon autóval elhaladók messziről is megcsodálhatják az alkotást.

A család idén némi változtatást is végrehajtott: míg tavaly a hóember vörösen izzó szemei kissé kísérteties hatást keltettek, idén barátságosabb kék fényekre cserélték őket – árulta el Katie. A monumentális figura felépítése komoly munkát igényelt: hófúvó, lapát, faanyag és létra is kellett hozzá, a stabilitást pedig vízzel lefagyasztott rétegek biztosították. A cilinder sem mindennapi darab: egy szemeteshordóból és rétegelt lemezből készült, amelyet feketére festettek.

A 20-foot-tall snowman in Shirley named "Parker" has become a local attraction. https://t.co/ORpSBk0lwN — The Boston Globe (@BostonGlobe) February 18, 2026

A család elmondása szerint a tavalyi hóember csak április elején olvadt el teljesen, így remélik, hogy az idei alkotás is hosszú hetekig dacol majd az enyhüléssel. Az Aalerud család célja, hogy minden évben egyre nagyobb és látványosabb hóembert építsen.

Bár egy ritka havas napon New Yorkban is több százan ragadtak lapátot, hogy hóembereket és rögtönzött iglukat emeljenek, az Aalerud család hétméteres hóóriása méreteivel messze kiemelkedik az idei téli alkotások közül.

Az Origo korábban megírta, hogy Csepelen megépítették az ország legnagyobb hóemberét. A hét méter magas óriást a helyi jégpálya takarításakor összegyűlt hóból készítették, amelyet a park dolgozói kis markoló segítségével formáltak varázslatos téli óriássá. Az Origo beszámolt arról is, hogy társat kapott Magyarország legnagyobb hóembere.