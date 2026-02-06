Heves havazás miatt állt meg az élet Dániában

Heves hóesés akadályozta meg 2026. február 6-án pénteken több helyen is a tömegközlekedést Dániában, miközben számos koppenhágai iskolában a tanítás is elmaradt – közölte az MTI.

Heves hóesés bénította meg Dániában több helyen a tömegközlekedést

Fotó: RENE SCHUTZE / Ritzau Scanpix

A Dán Meteorológiai Intézet (DMI) péntek estig figyelmeztetést adott ki az ország keleti részére, beleértve Koppenhága térségét, valamint a Jutland-félszigeten fekvő Aarhus városát is. A tájékoztatás szerint egyes területeken akár 30 centiméter friss hó is hullhat.

Tömegközlekedési leállások és rendőrségi figyelmeztetés a hóesés miatt

A jelentős hóesés következtében Aarhusban teljesen le kellett állítani az autóbusz-közlekedést. A Koppenhága környékén élőknek a rendőrség azt javasolta, hogy csak akkor hagyják el otthonukat, ha az feltétlenül szükséges, mivel az utak több helyen járhatatlanná váltak.

A DMI emellett Jutland északi részére is figyelmeztetést adott ki, ahol a hóesést erős széllel kísért hóviharok súlyosbíthatják a helyzetet.

Heves havazás és hóvihar Észak-Jutlandon, 2026. február 6-án, pénteken.

Fotó: RENE SCHUTZE / Ritzau Scanpix

Járattörlések a koppenhágai repülőtéren

A rendkívüli időjárás a légi közlekedést sem kímélte. A Koppenhágai repülőtér törölte a péntek reggeli berlini és párizsi járatokat, és jelezte: a nap folyamán további járattörlésekre is sor kerülhet a folyamatos hóesés és a kifutópályák állapota miatt.

Meddig tarthat a rendkívüli időjárás?

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hóesés péntek estig okozhat jelentős problémákat, a hatóságok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását. A lakosságot arra kérik, kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és lehetőség szerint halasszák el az utazást.

További tartalmak:

A tél ezúttal nem kopogtatott, hanem egyenesen berúgta az ajtót. Ónos eső, hó és jég bénítja az országot. A reggeli órákra már káosz alakult ki országszerte, buszok akadtak el, autók csúsztak meg és egymást érték a balesetek.

Heves hóvihar sújtja Japán északi és középső régióit, miközben a hatóságok döbbenetes számokról számolnak be. A havazás már legalább 35 ember életét követelte, és további veszélyekre figyelmeztetnek a szakértők.