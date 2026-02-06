Hírlevél
Kiderült, mi okozta az M1 híradósának tragikus halálát

közlekedés

Heves havazás miatt állt meg az élet Dániában

Heves időjárás okozott komoly fennakadásokat pénteken Dániában, több térségben megbénult a közlekedés és az oktatás. A hóesés miatt iskolák zártak be, járatokat töröltek, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak.
közlekedéshavazásDánia

Heves hóesés akadályozta meg 2026. február 6-án pénteken több helyen is a tömegközlekedést Dániában, miközben számos koppenhágai iskolában a tanítás is elmaradt – közölte az MTI.

Heves hóesés bénította meg Dániában több helyen a tömegközlekedést - Heavy snowfall and snowstorm in North Jutland on Friday, February 6, 2026. An automatic snow broom can really do something. Noerre Trandersvej in Aalborg. (Photo: René Schütze/Scanpix 2026) (Photo by René Schütze / Ritzau Scanpix via AFP)
Heves hóesés bénította meg Dániában több helyen a tömegközlekedést
Fotó: RENE SCHUTZE / Ritzau Scanpix

A Dán Meteorológiai Intézet (DMI) péntek estig figyelmeztetést adott ki az ország keleti részére, beleértve Koppenhága térségét, valamint a Jutland-félszigeten fekvő Aarhus városát is. A tájékoztatás szerint egyes területeken akár 30 centiméter friss hó is hullhat.

Tömegközlekedési leállások és rendőrségi figyelmeztetés a hóesés miatt

A jelentős hóesés következtében Aarhusban teljesen le kellett állítani az autóbusz-közlekedést. A Koppenhága környékén élőknek a rendőrség azt javasolta, hogy csak akkor hagyják el otthonukat, ha az feltétlenül szükséges, mivel az utak több helyen járhatatlanná váltak.

A DMI emellett Jutland északi részére is figyelmeztetést adott ki, ahol a hóesést erős széllel kísért hóviharok súlyosbíthatják a helyzetet.

 

Heves havazás és hóvihar Észak-Jutlandon, 2026. február 6-án, pénteken. - Heavy snowfall and snowstorm in North Jutland on Friday, February 6, 2026. Ionity charging station in Noerresundby being cleared with a tractor. (Photo: René Schütze/Scanpix 2026) (Photo by René Schütze / Ritzau Scanpix via AFP)
Heves havazás és hóvihar Észak-Jutlandon, 2026. február 6-án, pénteken.
Fotó: RENE SCHUTZE / Ritzau Scanpix

Járattörlések a koppenhágai repülőtéren

A rendkívüli időjárás a légi közlekedést sem kímélte. A Koppenhágai repülőtér törölte a péntek reggeli berlini és párizsi járatokat, és jelezte: a nap folyamán további járattörlésekre is sor kerülhet a folyamatos hóesés és a kifutópályák állapota miatt.

Meddig tarthat a rendkívüli időjárás?

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hóesés péntek estig okozhat jelentős problémákat, a hatóságok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását. A lakosságot arra kérik, kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és lehetőség szerint halasszák el az utazást.

