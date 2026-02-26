Politikai háború lett a New York-i hógolyócsatából – a rendőröket is megdobálták – videó

A videók szerint a kezdetben jókedvű hógolyócsata hangulata megváltozott, amikor a 911-es hívásokra reagálva megérkeztek a New York-i rendőrség járőrei. A felvételeken hallható, ahogy néhányan szidalmakat kiabálnak, miközben hógolyókat hajítanak a rendőrök felé, akik végül visszavonulnak a járműveikhez – számolt be a BBC.
Hógolyócsata New Yorkban: ártatlan szórakozás vagy durva támadás?
A város polgármestere, Zohran Mamdani a látottak alapján úgy nyilatkozott, szerinte az érintettek ellen nem kellene vádat emelni. Úgy fogalmazott, a felvételek alapján „gyerekek egy hócsatában” láthatók, még ha a helyzet el is fajult.
Ugyanakkor arra kérte a város lakóit, hogy tanúsítsanak tiszteletet a rendőrök és más városi dolgozók iránt, akik a történelmi erejű hóviharban is szolgálatot teljesítettek. A rendőrség vezetése azonban élesen bírálta a polgármester szavait. A rendőrkapitány, Jessica Tisch „felháborítónak” és bűncselekménynek nevezte a viselkedést.
A New York-i rendőrség négy, 18 és 20 év közötti férfit keres, akik állításuk szerint szándékosan többször fej- és arcrészen találták el a rendőröket jéggel kevert hógolyókkal, sérüléseket okozva. A két érintett rendőrt kórházba szállították, állapotuk stabil.
A rendőrszakszervezetek is kemény hangot ütöttek meg. Szerintük nem egyszerű hócsatáról, hanem felnőttek által elkövetett támadásról van szó, amely kórházba juttatott két rendőrt. Arra figyelmeztetettek, hogy ezúttal még csak hógolyóról volt szó, holnap azonban akár kő vagy üveg is repülhet.
Mamdani és a rendőrség között már korábban is volt feszültség
Az ügy politikai szempontból sem előzmények nélküli. Mamdani korábban kritikus hangot ütött meg a rendvédelmi szervvel szemben, és megválasztása előtt a New York-i rendőrséget „rasszistának” is nevezte.
Bár hivatalba lépése után igyekezett békülékenyebb hangnemet megütni, többek szerint minden, rendőrséget érintő megszólalása fokozott figyelmet kap.
Politikai elemzők szerint a polgármester kényes egyensúlyozásra kényszerül: egyszerre próbálja elkerülni, hogy túl szigorúan lépjen fel fiatalokkal szemben, miközben a rendőrség támogatását sem veszítheti el. A hócsata így jóval többről szól, mint néhány eldobott hógolyóról, a város vezetése és a rendfenntartók közötti bizalomról és politikai üzenetekről is.
