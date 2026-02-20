Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Üvöltve toporzékol Zelenszkij, senki nem figyel a kis hisztikirályra

Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

halálos baleset

Tragédia! Hókotró gázolt halálra egy embert

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Halálos baleset történt Ausztriában, Linzben. Közúti alkalmazottak a havat takarították el a járdákról, amikor az egyik dolgozó a hókotró alá került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesethavazáshókotróbaleset

Tragikus baleset történt Linzben, Ebelsberg kerületében péntek reggel. A közút egy alkalmazottja hólapáttal takarította a havat, miközben egy kollégája, nem messze tőle egy kisméretű hókotróval tolta le a havat a járdáról, a jármű azonban megcsúszott és elgázolta az 53 éves férfit – tájékoztat a Kurier.

Tragikus baleset történt Linzben, hókotró gázolt el egy embert
Tragikus baleset történt Linzben, hókotró gázolt el egy embert (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a 29 éves sofőr megpróbálta megállítani a hókotrót, azonban a gép csak csúszott a jeges járdán. Az 53 éves férfi a géphez ment, hogy segítsen megállítani, azonban a jármű alá került.

A középkorú férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok vizsgálják a halálos baleset körülményeit.

Szüntelenül dolgoznak a hókotrók, nem áll el a havazás

Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában; az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek. Az Ausztriában tapasztalható télies útviszonyok miatt ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén található Sopron határátkelőhelyet pénteken.

Káosz Ausztriában: reptérzár, járhatatlan utak és lavinaveszély

A zordra fordult téli időjárás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése. A havazás miatt az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták. Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!