Tragédia! Hókotró gázolt halálra egy embert

Tragikus baleset történt Linzben, Ebelsberg kerületében péntek reggel. A közút egy alkalmazottja hólapáttal takarította a havat, miközben egy kollégája, nem messze tőle egy kisméretű hókotróval tolta le a havat a járdáról, a jármű azonban megcsúszott és elgázolta az 53 éves férfit – tájékoztat a Kurier.

Tragikus baleset történt Linzben, hókotró gázolt el egy embert (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a 29 éves sofőr megpróbálta megállítani a hókotrót, azonban a gép csak csúszott a jeges járdán. Az 53 éves férfi a géphez ment, hogy segítsen megállítani, azonban a jármű alá került.

A középkorú férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok vizsgálják a halálos baleset körülményeit.

Szüntelenül dolgoznak a hókotrók, nem áll el a havazás

Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában; az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek. Az Ausztriában tapasztalható télies útviszonyok miatt ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén található Sopron határátkelőhelyet pénteken.

Káosz Ausztriában: reptérzár, járhatatlan utak és lavinaveszély

A zordra fordult téli időjárás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése. A havazás miatt az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták. Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket.