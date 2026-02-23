Ijesztő jelenséget figyeltek meg a Holdon – ez a felfedezés mindent megváltoztathat

Ha legközelebb felnéz az éjszakai égboltra, és a Hold mintha kisebbnek tűnne, nem téved: a legújabb kutatások szerint a Hold valóban zsugorodik. A tudósok több ezer, eddig ismeretlen repedést fedeztek fel a felszínen, ami kulcsfontosságú lehet a jövőbeli kutatások szempontjából – írja a Daily Mail.

Új kutatások szerint a Hold zsugorodik – Fotó: Unsplash

Veszélyesek lehetnek a repedések a Hold felszínén?

A kutatók több mint 1 000 új repedést azonosítottak a Hold felszínén, főként a sötét, sima területeken, az úgynevezett holdi tengereken. Ezeket kis tengergerinceknek (SMR) nevezték, és a már ismert hosszanti törésekkel együtt a Hold 2 634 fiatal, geológiailag aktív képződményét alkotják. Az SMR-ek átlagosan 124 millió évesek, míg a hosszanti törések körülbelül 105 millió évesek, így ezek a Hold legfiatalabb geológiai jelenségei közé tartoznak.

A repedések kialakulása a Hold belső hűlésével és a felszín összehúzódásával magyarázható.

Amikor a kéreg összenyomódik, a felszín anyaga felgyűrődik, gerincek alakulnak ki, és kisebb holdrengéseket okozhat. Ez különösen fontos a NASA számára, amely az Artemis III program keretében 2028-ban embereket tervez küldeni a Holdra.

A kutatók szerint a sekély holdrengések veszélyt jelenthetnek a mesterséges infrastruktúrára és a hosszú távú holdi tartózkodásra.

A tudósok kiemelik, hogy az új felfedezések nemcsak a Hold geológiai történetét világítják meg, hanem segítenek jobban megérteni belső szerkezetét és hőmérsékleti fejlődését is. A Hold zsugorodásának és repedéseinek feltérképezése kulcsfontosságú a biztonságos és sikeres jövőbeli holdkutatáshoz.

Történelmi lépést tehet a NASA márciusban

Történelmi küldetésre készül a világ, amely minden eddiginél messzebbre viszi az emberiséget az űrben. A NASA március elején indíthatja az Artemis–2 küldetést, amely során négy űrhajós kerüli meg a Holdat.

Hajmeresztő, mit terveznek a Holdon

Kutatók egy rendkívül stabil lézert helyeznének el a Hold egyik örök sötétségben lévő kráterében. A berendezés nemcsak a Holdon segíthetné a pontosabb navigációt és időmérést, de akár földi alkalmazásokat is lehetővé tehetne.