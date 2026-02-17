Holdújév különlegességei: látványos képeken a Ló évének köszöntése – galéria

A holdújév, más néven kínai újév, az egyik legnagyobb és legfontosabb ünnep a keleti kultúrákban. Az ünnep mindig a hold első újholdja után következő napra esik, idén ez február 17-e. Az ünnep általában 15 napig tart, egészen a tavaszi fesztivál kezdetéig. Idén a holdújév a Ló évének kezdetét jelenti, amely a kínai horoszkóp tizenkét állatjegyének egyikét képviseli – írja a chinesenewyear.net.
A holdújév hagyománya több ezer évre nyúlik vissza Kínában, de ma már egész Ázsiában ünneplik. A holdújév időszakában a családok gyakran utaznak, hogy együtt ünnepeljenek, megtisztítják és feldíszítik otthonaikat, hogy „elkerüljék a balszerencsét”.
A holdújév eredete és jelentősége
A holdújév eredete a kínai mitológiára vezethető vissza, amely szerint egy mitikus szörny, Nian, minden újév alkalmával megtámadta a falvakat, és a lakosok félelemből tűzijátékot, piros színeket és zajt használtak, hogy elriasszák a szörnyet. Innen ered a piros szín hagyománya, a petárdák és a hangos ünneplés, amely ma is meghatározó része az újévi szokásoknak.
A holdújév nem csupán az idő múlásának jelzése, hanem mély kulturális és spirituális jelentőséggel is bír. Az ünnep alatt a családok gyakran tisztelegnek őseik előtt, különleges ételeket készítenek, amelyek mind szerencsét, hosszú életet és jólétet jelképeznek.
A Ló éve
A kínai horoszkóp tizenkét állatjegyből áll, amelyek mindegyike más-más jellegzetességgel bír. Idén a Ló éve kezdődik, ami a gyorsaság, a szabadság és a lendület szimbóluma. A Ló éve különösen kedvez azoknak, akik energikusak, vállalkozó szelleműek és kreatívak. A hagyomány szerint a Ló éve alatt születettek életvidámak, bátrak és függetlenek, de hajlamosak lehetnek az impulzivitásra is.
A Ló évében a változások, új lehetőségek és az aktív cselekvés kap hangsúlyt.
Az idei holdújév különlegessége, hogy a Ló évét a Tűz elem kíséri – a kínai horoszkóp öt elemének rendszere szerint –, . ami rendkívüli dinamizmust, szenvedélyt és kreatív energiát hozhat minden területen, de ugyanakkor figyelmet igényel az impulzív döntések és a túlzott rohanás ellen – írja a BBC.
