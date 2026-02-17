Holdújév különlegességei: látványos képeken a Ló évének köszöntése – galéria

A holdújév, más néven kínai újév, az egyik legnagyobb és legfontosabb ünnep a keleti kultúrákban. Az ünnep mindig a hold első újholdja után következő napra esik, idén ez február 17-e. Az ünnep általában 15 napig tart, egészen a tavaszi fesztivál kezdetéig. Idén a holdújév a Ló évének kezdetét jelenti, amely a kínai horoszkóp tizenkét állatjegyének egyikét képviseli – írja a chinesenewyear.net.

Emberek vesznek részt a kínai holdújév ünnepségén a Jalong-öbölben 2026.február 16-án

Fotó: AFP

A holdújév hagyománya több ezer évre nyúlik vissza Kínában, de ma már egész Ázsiában ünneplik. A holdújév időszakában a családok gyakran utaznak, hogy együtt ünnepeljenek, megtisztítják és feldíszítik otthonaikat, hogy „elkerüljék a balszerencsét”.

A holdújév eredete és jelentősége

A holdújév eredete a kínai mitológiára vezethető vissza, amely szerint egy mitikus szörny, Nian, minden újév alkalmával megtámadta a falvakat, és a lakosok félelemből tűzijátékot, piros színeket és zajt használtak, hogy elriasszák a szörnyet. Innen ered a piros szín hagyománya, a petárdák és a hangos ünneplés, amely ma is meghatározó része az újévi szokásoknak.

A holdújév nem csupán az idő múlásának jelzése, hanem mély kulturális és spirituális jelentőséggel is bír. Az ünnep alatt a családok gyakran tisztelegnek őseik előtt, különleges ételeket készítenek, amelyek mind szerencsét, hosszú életet és jólétet jelképeznek.