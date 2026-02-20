Valódi rémálom várta a rendőröket a fagyasztóládában

Egy 80 éves nő holttestét találták meg egy walesi tengerparti város egyik házának fagyasztójában, miután a rendőrség aggódó telefonhívást kapott a nő jóllétével kapcsolatosan. Egy 60 éves férfit azzal vádolnak, hogy megakadályozta a törvényes temetést; jelenleg előzetes letartóztatásban van, miközben folyik a nyomozás – írja a Daily Mail.

80 éves nő holttestét találta meg a rendőrség egy fagyasztóban – Fotó: Unsplash

Holttest a fagyasztóban – ki áll a bűncselekmény mögött?

A 60 éves Christopher Phillips a Cardiffi Királyi Bíróság előtt jelent meg, miután a holttestet megtalálták.

A férfit törvényes temetés megakadályozásával, valamint hamis képviselettel elkövetett csalással vádolják.

A bírósági tárgyaláson Phillips csak nevét, születési dátumát és lakcímét erősítette meg. A következő tárgyalásra március 20-án kerül sor.

A rendőrség szóvivője közölte, hogy a nyomozás a helyszínen tovább folytatódik, a törvényszéki szakértők pedig vizsgálják a holttest körülményeit. A hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy a vizsgálat ideje alatt kerüljék a találgatásokat, miközben a helyi közösség próbál feldolgozni egy rendkívül szokatlan és sokkoló esetet.

