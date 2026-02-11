Rejtélyes haláleset: holttestet találtak egy szemétpréselőben

A rendőrség tájékoztatása szerint a 34 éves Andrew Strand egy CVS gyógyszertár hátsó részén található szemétprésben vesztette életét. A férfi vállalkozóként dolgozott az üzletben, amikor eltűnt.

Holttest a szemétprésben: a családapát ennél a Shaker Heights-i CVS gyógyszertárnál találták meg

Fotó: Google Maps / Képkivágás

Holttest a szemétprésben: Vizsgálják a halál körülményeit

Miután nem érkezett haza, felesége kezdett aggódni, és mobiltelefonja jelét a Shaker Heights-i üzlethez tudta visszakövetni. A Shaker Heights-i rendőrség este 10 óra előtt érkezett a helyszínre, ahol átvizsgálták az épületet – ekkor találták meg a CVS bolt szemétprésben a holttestet.

A hatóságok közlése szerint az ügy körülményei és halál pontos oka továbbra is vizsgálat alatt állnak.

Egyelőre nem közöltek részleteket arról, baleset vagy bűncselekmény történt-e, de a nyomozás teljes körű.

Család és közösségi összefogás

A férfi – akit barátai Andy néven ismertek – szerelőként dolgozott, nemrég indította el saját vállalkozását. Ismerősei szerint odaadó apa volt, aki aktívan részt vett gyermekei sportéletében.

Halálát „hirtelen és váratlannak” nevezték, a család támogatására adománygyűjtés is indult. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget. A hatóságok az eset ügyében tovább folytatják a nyomozást.

Az esetről a Fox News adott tájékoztatást.

További tartalmak:

Holtan találtak hat embert az elmúlt egy hét során Bulgária nyugati részén, a hegyvidéki területeken. A rejtélyes haláleset körülményei ellentmondásos beszámolók és szokatlan részletek miatt indították be az emberek vad képzeletét. A helyi rendőrség szerint a halálesetek összefügghetnek egy korábban elkövetett brutális hármas gyilkossággal.

Megdöbbentő bűnügy rázta meg az Egyesült Államokat. Kiderült: egy temetkezési vállalat közel kétszáz holttestet rejtegetett, miközben a gyászoló családok hamis hamvakat kaptak.