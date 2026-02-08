Közel 200 bomló holttestet halmozott fel – 40 év börtönt kapott a temetkezési vállalkozó

A halottak meggyalázása éveken át zajlott egy coloradói temetkezési vállalkozás épületében. A temetkezési vállakozóra bízott holttesteket el se temették, és nem megfelelően tárolták.

Holttesteket gyalázott meg – elítélték a temetkezési vállakozót (illusztráció) Fotó: KoolShooters/Pexels

Holttestek meggyalázása – Gyermekek és csecsemők maradványai

A családtagok szeretteik hamvai helyett hamis maradványokat kaptak vissza. A valódi holttestek közben az épületben bomlottak. A hatóságok a holttesteket hűtés nélkül, egymásra halmozva találták meg. Az áldozatok között gyerekek és magzatok maradványai is voltak.

Hamis hamvak, bomló holttestek

Az ügyészség szerint a tulajdonosokat kapzsiság vezette, miközben lett volna pénz a szabályos eljárásra.A bíróság súlyos visszaélés miatt 40 év börtönbüntetést szabott ki. A botrány hatására Colorado állam szigorította a temetkezési szabályozást – számolt be a BBC.

