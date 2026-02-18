Vörös riasztás a havazás miatt: lezárták az autópályát, akadozik a légi közlekedés

Rendkívüli időjárás bénította meg Románia fővárosát: vörös hóriasztást adtak ki Bukarestre és Ilfov megyére, miután jelentős havazás érte el a térséget. A szélsőséges körülmények miatt egy autópálya-szakaszon teljesen leállították a forgalmat – tájékoztat a Székelyhon.

Fotó: Unsplash

Bukarestben és környékén kedd estétől szerda reggelig 30–35 centiméter hó hullott, és a meteorológusok további 15–20 centiméter friss havazásra figyelmeztettek.

Vörös hóriasztást adtak ki

A hatóságok a súlyos helyzet miatt vészjelzést küldtek a lakosságnak, és arra kérték az embereket, hogy lehetőség szerint ne induljanak útnak autóval a hóriasztás idején.

A közlekedést is komolyan érinti a hóriasztás. A hatóságok teljesen lezárták az A7-es autópálya Bukarest és Adjud közötti szakaszát. Az A3-as autópályán, Bukarest és Ploiești között a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók nem közlekedhetnek.

A rossz időjárás nemcsak a közutakon okozott fennakadásokat. A bukaresti Henri Coandă repülőtér és az Aurel Vlaicu nemzetközi repülőtér működését is befolyásolta a havazás: több járatot töröltek, öt repülőgépet pedig más repterekre irányítottak át. A viharos szél és a hó miatt a konstancai kikötőket is lezárták.

