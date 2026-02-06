Hírlevél
rendőrség

Horrorbalesetet szenvedett egy Tesla, egy tinédzser meghalt

Szakadékba zuhant és szörnyet halt egy tinédzser Kalifornia államban. A fiatal egy Teslával sodródott le egy szerpentinről. A rendőrség vizsgálja a horrorbaleset körülményeit.
Horrorbalesetben vesztette életét egy tinédzser a Malibu-kanyonban szerdán. A 16 éves fiú egy Teslával haladt a veszélyes szerpentinen, amikor az egyik éles kanyarban kicsúszott, és lezuhant – írja a New York Post

Horrorbalesetben vesztette életét egy tinédzser a Malibu-kanyonban Kalifornia államban.
Horrorbalesetben vesztette életét egy tinédzser a Malibu-kanyonban Kalifornia államban.
Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a tizenéves Hunter Langley egy 2018-as Tesla S típusú járművel lesodródott az úttestről, és a domboldalon legalább 9 métert zuhant. 

A hegyi mentők lemásztak a roncsokhoz, de már nem tudták megmenteni a fiatal életét. 

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit. 

