30 százalékkal nagyobb az esélye a nőknek 90 évig élni ezzel a cukorbetegeknek szánt gyógyszerrel

hosszú élet

Meglepő eredményre jutott egy 2025-ben publikált nemzetközi kutatás. Az egyik leggyakrabban alkalmazott cukorbetegség elleni gyógyszer, a metformin nemcsak a 2-es típusú diabétesz kezelésében hatékony, hanem úgy tűnik, jelentősen növelheti az esélyt a kivételesen hosszú életre – legalábbis idősebb nőknél.
hosszú életkutatáscukorbetegségnők

Megvan a hosszú élet receptje? A tudósok szerint azok a nők, akik metformint szedtek, 30 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg 90 éves koruk előtt, mint azok, akik egy másik elterjedt diabéteszgyógyszert, szulfonilureát kaptak, hívta fel a figyelmet a Science Alert.

hosszú élet
A cukorbetegeknek felírt metfomin lehet a hosszú élet titka: szedésével a nőknek 30 százalékkal nőhet az esélye a 90 éves kor megélésére – Fotó: pexels.com

A hosszú élet titka: metformin

A metformin évtizedek óta az egyik alapgyógyszer a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás utal arra, hogy a szer úgynevezett „geroprotektív” hatással is rendelkezhet – vagyis lassíthat bizonyos öregedési folyamatokat.

Korábbi vizsgálatok szerint a metformin:

  • csökkentheti a DNS-károsodást,
  • kedvezően befolyásolhatja a hosszú élettel összefüggő génműködést,
  • mérsékelheti az agyi öregedés ütemét,
  • és egyes eredmények szerint még a COVID utóhatásának kockázatát is csökkentheti.

A mostani kutatás újabb fontos adalék lehet ehhez a képhez.

15 évnyi adat, meglepő különbségek

Az amerikai és német kutatók egy hosszú távú amerikai vizsgálat adatait elemezték, amely posztmenopauzában lévő nőket követett nyomon. Összesen 438 fő adatait vizsgálták: az egyik csoport metformint szedett, a másik csoport szulfonilureát kapott. Az átlagos utánkövetési idő 14-15 év volt – ez rendkívül hosszúnak számít, és ritkán kivitelezhető klasszikus, randomizált klinikai vizsgálatokban.

Az eredmény: a metformint szedő nők körében számottevően nagyobb volt az esély arra, hogy megérjék a 90 éves kort. A kutatók szerint a metformin több öregedési útvonalat is befolyásolhat a szervezetben, ezért merült fel már korábban is, hogy akár az emberi élettartamot is meghosszabbíthatja.

A szakemberek hangsúlyozzák: a vizsgálat nem bizonyít ok-okozati összefüggést. A résztvevőket nem véletlenszerűen osztották be a két gyógyszercsoportba. Nem volt placebót kapó kontrollcsoport. A minta mérete viszonylag kicsi volt. Ez azt jelenti, hogy az eredmények ígéretesek, de további, szigorúbb klinikai vizsgálatokra van szükség annak bizonyítására, hogy a metformin valóban képes-e meghosszabbítani az emberi életet.

Valóban lassítható az öregedés?

A kutatás az úgynevezett „geroscience” elmélethez kapcsolódik, amely szerint a biológiai öregedés folyamatai befolyásolhatók, és ha sikerül ezeket lassítani, akkor késleltethető vagy megelőzhető számos időskori betegség. A világ népessége folyamatosan öregszik, ezért óriási a tudományos érdeklődés az olyan terápiák iránt, amelyek nem csupán egy-egy betegséget kezelnek, hanem magát az öregedési folyamatot célozzák.

A metformin lehet az első ilyen, széles körben alkalmazott „öregedéslassító” gyógyszer? A válasz egyelőre nem egyértelmű – de az biztos, hogy a kutatók most minden eddiginél komolyabban vizsgálják ezt a lehetőséget.

Viszlát rák, magas koleszterin és cukorbetegség! Új szuperétel hódítja meg a világot

Az ázsiai konyha egyik alapvető alapanyaga a jövőben a nyugati étrendbe is betörhet, hála kiemelkedő élettani hatásainak. Egy átfogó brit tanulmány rávilágított, hogy a bambuszrügy nem csupán egy ropogós kiegészítő, hanem a vércukorszint és a szívbetegségek elleni harc egyik ígéretes eszköze lehet.

Váratlan felfedezés: közismert gyógyszer lehet az öregedés ellenszere

Az öregedés lassítása régóta foglalkoztatja a tudósokat és laikusokat egyaránt. A kutatások szerint a gyógyszer öregedés ellen is hatással lehet, hosszabb és egészségesebb életet ígérve.

 

 

