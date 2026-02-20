30 százalékkal nagyobb az esélye a nőknek 90 évig élni ezzel a cukorbetegeknek szánt gyógyszerrel

Megvan a hosszú élet receptje? A tudósok szerint azok a nők, akik metformint szedtek, 30 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg 90 éves koruk előtt, mint azok, akik egy másik elterjedt diabéteszgyógyszert, szulfonilureát kaptak, hívta fel a figyelmet a Science Alert.
A hosszú élet titka: metformin
A metformin évtizedek óta az egyik alapgyógyszer a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás utal arra, hogy a szer úgynevezett „geroprotektív” hatással is rendelkezhet – vagyis lassíthat bizonyos öregedési folyamatokat.
Korábbi vizsgálatok szerint a metformin:
- csökkentheti a DNS-károsodást,
- kedvezően befolyásolhatja a hosszú élettel összefüggő génműködést,
- mérsékelheti az agyi öregedés ütemét,
- és egyes eredmények szerint még a COVID utóhatásának kockázatát is csökkentheti.
A mostani kutatás újabb fontos adalék lehet ehhez a képhez.
15 évnyi adat, meglepő különbségek
Az amerikai és német kutatók egy hosszú távú amerikai vizsgálat adatait elemezték, amely posztmenopauzában lévő nőket követett nyomon. Összesen 438 fő adatait vizsgálták: az egyik csoport metformint szedett, a másik csoport szulfonilureát kapott. Az átlagos utánkövetési idő 14-15 év volt – ez rendkívül hosszúnak számít, és ritkán kivitelezhető klasszikus, randomizált klinikai vizsgálatokban.
Az eredmény: a metformint szedő nők körében számottevően nagyobb volt az esély arra, hogy megérjék a 90 éves kort. A kutatók szerint a metformin több öregedési útvonalat is befolyásolhat a szervezetben, ezért merült fel már korábban is, hogy akár az emberi élettartamot is meghosszabbíthatja.
A szakemberek hangsúlyozzák: a vizsgálat nem bizonyít ok-okozati összefüggést. A résztvevőket nem véletlenszerűen osztották be a két gyógyszercsoportba. Nem volt placebót kapó kontrollcsoport. A minta mérete viszonylag kicsi volt. Ez azt jelenti, hogy az eredmények ígéretesek, de további, szigorúbb klinikai vizsgálatokra van szükség annak bizonyítására, hogy a metformin valóban képes-e meghosszabbítani az emberi életet.
Valóban lassítható az öregedés?
A kutatás az úgynevezett „geroscience” elmélethez kapcsolódik, amely szerint a biológiai öregedés folyamatai befolyásolhatók, és ha sikerül ezeket lassítani, akkor késleltethető vagy megelőzhető számos időskori betegség. A világ népessége folyamatosan öregszik, ezért óriási a tudományos érdeklődés az olyan terápiák iránt, amelyek nem csupán egy-egy betegséget kezelnek, hanem magát az öregedési folyamatot célozzák.
A metformin lehet az első ilyen, széles körben alkalmazott „öregedéslassító” gyógyszer? A válasz egyelőre nem egyértelmű – de az biztos, hogy a kutatók most minden eddiginél komolyabban vizsgálják ezt a lehetőséget.
