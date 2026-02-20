30 százalékkal nagyobb az esélye a nőknek 90 évig élni ezzel a cukorbetegeknek szánt gyógyszerrel

Megvan a hosszú élet receptje? A tudósok szerint azok a nők, akik metformint szedtek, 30 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg 90 éves koruk előtt, mint azok, akik egy másik elterjedt diabéteszgyógyszert, szulfonilureát kaptak, hívta fel a figyelmet a Science Alert.

A cukorbetegeknek felírt metfomin lehet a hosszú élet titka: szedésével a nőknek 30 százalékkal nőhet az esélye a 90 éves kor megélésére – Fotó: pexels.com

A hosszú élet titka: metformin

A metformin évtizedek óta az egyik alapgyógyszer a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás utal arra, hogy a szer úgynevezett „geroprotektív” hatással is rendelkezhet – vagyis lassíthat bizonyos öregedési folyamatokat.

Korábbi vizsgálatok szerint a metformin:

csökkentheti a DNS-károsodást,

kedvezően befolyásolhatja a hosszú élettel összefüggő génműködést,

mérsékelheti az agyi öregedés ütemét,

és egyes eredmények szerint még a COVID utóhatásának kockázatát is csökkentheti.

A mostani kutatás újabb fontos adalék lehet ehhez a képhez.

15 évnyi adat, meglepő különbségek

Az amerikai és német kutatók egy hosszú távú amerikai vizsgálat adatait elemezték, amely posztmenopauzában lévő nőket követett nyomon. Összesen 438 fő adatait vizsgálták: az egyik csoport metformint szedett, a másik csoport szulfonilureát kapott. Az átlagos utánkövetési idő 14-15 év volt – ez rendkívül hosszúnak számít, és ritkán kivitelezhető klasszikus, randomizált klinikai vizsgálatokban.

Az eredmény: a metformint szedő nők körében számottevően nagyobb volt az esély arra, hogy megérjék a 90 éves kort. A kutatók szerint a metformin több öregedési útvonalat is befolyásolhat a szervezetben, ezért merült fel már korábban is, hogy akár az emberi élettartamot is meghosszabbíthatja.

A szakemberek hangsúlyozzák: a vizsgálat nem bizonyít ok-okozati összefüggést. A résztvevőket nem véletlenszerűen osztották be a két gyógyszercsoportba. Nem volt placebót kapó kontrollcsoport. A minta mérete viszonylag kicsi volt. Ez azt jelenti, hogy az eredmények ígéretesek, de további, szigorúbb klinikai vizsgálatokra van szükség annak bizonyítására, hogy a metformin valóban képes-e meghosszabbítani az emberi életet.