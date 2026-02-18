Fény derült a hotelszobák legpiszkosabb titkaira

A HuffPost „Am I Doing It Wrong?” című podcastjában a szerkesztőség munkatársai arról beszélgettek, mire érdemes figyelni egy hotelszobában – legyen szó higiéniai kérdésekről vagy akár arról, hogyan csíphetünk el egy kedvezőbb ajánlatot.

A hotelek fényűző luxust kínálnak vendégeiknek, de érdemes odafigyelni. A kép illusztráció.

Fotó: Alpengold Hotel

A hotelek mocskos titkai

Caroline Bologna vezető riporter egy gyerekkori tanácsot idézett fel: édesanyja mindig arra figyelmeztette, hogy a paplant vagy ágytakarót húzza le az ágyról, és ne feküdjön rá.

Ezeket ugyanis jóval ritkábban mossák, mint az ágyneműhuzatot.

Nem csak az ágy lehet problémás. Korábban számos beszámoló látott napvilágot arról, hogy a távirányítók és a villanykapcsolók a szoba legszennyezettebb pontjai közé tartozhatnak. Ezeket sok vendég érinti, fertőtlenítésük azonban nem mindig alapos. Sokan örülnek a szobában elérhető, díjmentes kávé lehetőségének. A podcast egyik műsorvezetője azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a kávéfőzők tisztasága gyakran kérdéses.

Nemcsak a készülék belsejében, hanem a szűrő környékén is megtelepedhet a penész, ha a gépet nem takarítják rendszeresen.

Akik mégsem mondanának le a reggeli kávéról, egyszerű megoldással készülhetnek: egy otthon előkészített, megszárított, szappannal átitatott szivacsdarabbal a helyszínen gyorsan áttörölhetők a poharak vagy akár a kávéfőző egyes részei is.

HuffPost's "Am I Doing It Wrong?" podcast offers tips for scoring a great deal on a hotel room and what to do to ensure your stay is as hygienic as possible. https://t.co/XiIASooeKA — cambio (@cambio) February 16, 2026

A jégvödör sem mindig ártatlan

Kevésbé ismert, de annál kellemetlenebb tény, hogy a jégvödröt egyes vendégek nem rendeltetésszerűen használják. Mivel ezek tisztítása nem minden esetben történik meg alaposan, érdemes a hotel által biztosított műanyag zacskóval bélelni, vagy használat előtt elmosni. A podcast beszélgetése nem csupán a higiéniai buktatókat érintette. Szó esett arról is, hogyan kérhetünk – megfelelő módon – szobafelminősítést, illetve mennyi borravaló illik a takarítószemélyzetnek, és milyen gyakran érdemes azt adni. A szállodai élmény így nemcsak kényelmesebb, hanem tudatosabb is lehet.

Egy kis előrelátással és néhány praktikus trükkel sok kellemetlenséget megelőzhetünk – még akkor is, ha első pillantásra minden makulátlannak tűnik.

Korábban az Origo beszámolt arról, hogy a világ legjobbjai közé került az egyik legszebb budapesti hotel.