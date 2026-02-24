Történelmi hóvihar tombol az Egyesült Államokban: több ezer járatot töröltek

„A jelenlegi előrejelzések szerint a nehezén már túl vagyunk" – jelentette ki Zohran Mamdani, New York polgármestere. A város nagy részén 40-50 centiméteres hó esett a hóvihar miatt.

A hóvihar helyenként 90 centiméteres havat zúdított a térségre, teljes káoszt okozva az utakon és a repülőtereken Fotó: MELISSA BENDER / NurPhoto

Hóvihar miatt szükségállapot és tömeges leállások az északkeleti partvidéken

A Rhode Island-i Providence repülőterén 83 centiméternyi hó hullott. A helyi média szerint az állam nagy részében a havazás kedden is megbénítja az életet.

A nemzeti meteorológiai szolgálat árvízveszélyre is figyelmeztetett New York, New Jersey és Massachusetts egyes részein. Nyolc állam – Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania és Rhode Island – kormányzói szükségállapotot hirdettek.

A vihar következtében 570 ezer háztartás maradt áram nélkül, ebből több mint 285 ezer Massachusetts államban.

Számos helyen – köztük New Yorkban és Bostonban is – hószünetet hirdettek az iskolákban, zárva maradt számos üzlet és intézmény, sőt még az ENSZ manhattani székhelye is.

A hóvihar sok helyen okozott káoszt a tömegközlekedésben, New Jersey-ben például teljesen leállt a vasúti forgalom – írja a Fox.

A FlightAware internetes szakportál szerint hétfő délutánra több mint hatezer járatot töröltek, leginkább a New York-i, bostoni és philadelphiai repülőtereken.

A fennakadások kedden is folytatódnak, már közel kétezer járatot töröltek.

Január végén egy hóvihar és az azt követő hosszú hideghullám mintegy száz halálesetet okozott az országban, ebből legalább 18-at New Yorkban. Most New York polgármestere azt mondta, nincs tudomásuk arról, hogy a hóvihar miatt bárki is meghalt volna a város utcáin.

