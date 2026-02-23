Utazási tilalom és 70 centis hó tarolta le New Yorkot - brutális felvételek terjednek

A hóvihar óránként akár 5–10 centiméteres intenzitású havazással, erős hófúvással és 90 km/órát meghaladó széllökésekkel csap le New York és Long Island térségére. A hatóságok hóvihar riadót adtak ki, több helyen utazási tilalom lépett életbe, miközben a közlekedési káosz és a repülőjárat törlések ezreket érintenek. A nedves, nehéz hó az áramszünet veszélyét is növeli a régióban - tájékoztat a New York Post.
Mekkora havazás várható New Yorkban?
Az előrejelzések szerint a városban átlagosan 35 centiméter hó hullhat, egyes területeken azonban akár 70 centiméter közeli mennyiség sem kizárt. Long Island térségében még ennél is nagyobb hóvastagságot valószínűsítenek a meteorológusok.
Mikor állhat el a havazás New Yorkban?
A legintenzívebb havazás vasárnap éjszaka zajlik, majd hétfő délelőtt fokozatosan gyengül. A szakértők szerint kora délutánra megszűnhet az érdemi hófelhalmozódás, de az erős szél miatt a hófúvás tovább nehezítheti a helyzetet.
Miért lehet ez az évtized legsúlyosabb havazása?
A meteorológusok szerint nemcsak a lehulló hó mennyisége, hanem annak állaga is rendkívüli. A nedves, nehéz hó megterheli az elektromos vezetékeket és a fákat, ami áramszünethez vezethet. Az óránkénti extrém havazási intenzitás miatt a hóeltakarítás is komoly kihívás.
A vihar miatt több mint 6000 repülőjárat törlését jelentették be hétfőig. A New York-i John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtéren több száz járat maradt el, de a LaGuardia és a Newark repülőtereken is jelentős fennakadások vannak.
Hogyan készül fel a város a rendkívüli havazásra?
- Több mint 2200 hókotrót mozgósítottak;
- 1400 hólapátoló dolgozik a közterületeken;
- készenlétbe helyezték a vontatóegységeket;
- külön egység figyeli a kidőlt fákat;
- a Nemzeti Gárdát is aktiválták;
- rendkívüli állapotot hirdettek több államban.
A rendkívül intenzív havazás és a hófúvás miatt az utak gyorsan járhatatlanná válnak. New York több kerületében utazási tilalom lépett életbe, a tömegközlekedés módosított menetrend szerint működik, a Long Island Rail Road egy időre teljesen leáll. A látási viszonyok helyenként nullára csökkenhetnek.