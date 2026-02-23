Utazási tilalom és 70 centis hó tarolta le New Yorkot - brutális felvételek terjednek

Hírlevél
New Yorkban rendkívüli állapotot hirdettek, miután az előrejelzések szerint akár 70 centiméter hó is hullhat a térségben. A szakértők szerint a hóvihar az elmúlt tíz év egyik legsúlyosabb időjárási eseménye lehet a térségben. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, miközben több millió ember életét érinti a vihar.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hóvihar óránként akár 5–10 centiméteres intenzitású havazással, erős hófúvással és 90 km/órát meghaladó széllökésekkel csap le New York és Long Island térségére. A hatóságok hóvihar riadót adtak ki, több helyen utazási tilalom lépett életbe, miközben a közlekedési káosz és a repülőjárat törlések ezreket érintenek. A nedves, nehéz hó az áramszünet veszélyét is növeli a régióban - tájékoztat a New York Post.

hóvihar
A hóvihar miatt munkagépek próbálják járhatóvá tenni az utcákat
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Mekkora havazás várható New Yorkban?

Az előrejelzések szerint a városban átlagosan 35 centiméter hó hullhat, egyes területeken azonban akár 70 centiméter közeli mennyiség sem kizárt. Long Island térségében még ennél is nagyobb hóvastagságot valószínűsítenek a meteorológusok.

A rendkívül intenzív havazás és a hófúvás miatt az utak gyorsan járhatatlanná válnak. New York több kerületében utazási tilalom lépett életbe, a tömegközlekedés módosított menetrend szerint működik, a Long Island Rail Road egy időre teljesen leáll. A látási viszonyok helyenként nullára csökkenhetnek.

Mikor állhat el a havazás New Yorkban?

A legintenzívebb havazás vasárnap éjszaka zajlik, majd hétfő délelőtt fokozatosan gyengül. A szakértők szerint kora délutánra megszűnhet az érdemi hófelhalmozódás, de az erős szél miatt a hófúvás tovább nehezítheti a helyzetet.

Miért lehet ez az évtized legsúlyosabb havazása?

A meteorológusok szerint nemcsak a lehulló hó mennyisége, hanem annak állaga is rendkívüli. A nedves, nehéz hó megterheli az elektromos vezetékeket és a fákat, ami áramszünethez vezethet. Az óránkénti extrém havazási intenzitás miatt a hóeltakarítás is komoly kihívás.

A vihar miatt több mint 6000 repülőjárat törlését jelentették be hétfőig. A New York-i John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtéren több száz járat maradt el, de a LaGuardia és a Newark repülőtereken is jelentős fennakadások vannak.

Hogyan készül fel a város a rendkívüli havazásra?

  • Több mint 2200 hókotrót mozgósítottak;
  • 1400 hólapátoló dolgozik a közterületeken;
  • készenlétbe helyezték a vontatóegységeket;
  • külön egység figyeli a kidőlt fákat;
  • a Nemzeti Gárdát is aktiválták;
  • rendkívüli állapotot hirdettek több államban.

New Yorkot rendkívüli hideg és halálos kimenetelű hétvége rázta meg, az ítéletidő és havazás miatt. A hóvihar és a sarkvidéki fagy legalább tíz ember életét követelte.

Eleshet New York, armageddon közelít a nagyváros felé

A tengerentúlon rendkívüli téli vihar készülődik. A meteorológusok szerint szörnyű hóvihar érheti el szombat éjjel New York térségét, és akár 40 centiméternyi hó is leeshet a nagyvárosban és környékén. Az előrejelzések szerint ez az egyik legnagyobb havazás lehet az utóbbi években.

 

