Botrány Hugh Hefner hagyatéka körül: sötét titkok derülhetnek ki a Playboy-alapító múltjából

Crystal Hefner ügyvédjével, Gloria Allreddel közösen jelentette be, hogy információik szerint Hugh Hefner naplója mintegy 3000 fotót tartalmaz nőkről, köztük olyan felvételeket is, amelyek a szexuális együttlétek előtt, közben és után készülhettek. Állításuk szerint ezek a képek nem a Playboy magazinban megjelent anyagok, hanem kifejezetten személyes jellegű felvételek – írja a TMZ.

Hugh Hefner özvegye, Crystal Hefner

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Hugh Hefner özvegye aggályait fejezte ki

Az özvegy szerint a feljegyzések az 1960-as évekre nyúlnak vissza, és a feltételezések szerint nemcsak neveket és intim részleteket tartalmaznak, hanem még egyes partnerek menstruációs ciklusának követését is.

Crystal Hefner azt állítja, nem adott beleegyezést ahhoz, hogy róla készült képek illetéktelen kezekbe kerüljenek, és úgy véli, más érintett nők is hasonló helyzetben lehetnek. Azt is kifogásolja, hogy nem kapott egyértelmű tájékoztatást arról, pontosan hol található a vitatott anyag.

A vitatott dokumentumok állítólag a Hugh M. Hefner Foundation kezelésébe kerülhettek volna digitalizálás céljából, ám Crystal Hefner szerint mindez átláthatatlan körülmények között zajlik. Az ügy pikantériája, hogy az özvegyet nemrég eltávolították az alapítvány éléről, miután aggályait nyilvánosan is megfogalmazta.

Gloria Allred felszólította Kalifornia és Illinois állam főügyészét, hogy vizsgálják ki az ügyet, és tegyenek meg mindent az érintettek személyiségi jogainak védelmében.

Hugh Hefner 2017-ben hunyt el, de úgy tűnik, öröksége körül még mindig forrnak az indulatok.

