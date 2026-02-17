Kukoricás zacskókban és kekszes dobozokban csempészte a hüllőket, elkapták

Nyolc év börtönbüntetésre ítélték Ausztráliában azt a 61 éves hüllőcsempészt, aki pattogatott kukoricás zacskókba és kekszes dobozokba rejtve próbált kicsempészni Ausztráliából gyíkokat és más hüllőket – jelentették be az ausztrál hatóságok kedden az MTI információi szerint.

Fotó: Unsplash

A múlt pénteken meghozott ítélet értelmében a sydney-i férfi legkorábban 5 év és négy hónap letöltése után kérelmezheti szabadlábra helyezését. Ilyen súlyos börtönbüntetést eddig még nem szabtak ki vadállatcsempészet miatt Ausztráliában.

Pattogatott kukoricás zacskókba rejtette az állatokat a hüllőcsempész

A szövetségi környezetvédelmi hatóság közlése szerint 101 ausztráliai hüllőt foglaltak le Hongkongba, Srí Lankára és Romániába küldött csomagokban. A férfi az állatokat, köztük több ausztrál kéknyelvű szkinket, kurtafarkú szkinket és szakállasagámát, összesen 15 küldeményben 2018 és 2023 között juttatta ki az országból.

A nyomozás során végrehajtott házkutatások során a hatóságok további több száz állatra bukkantak.

Az ügyben három további személyt is elítéltek, akik a férfi megbízásából postára adták a csomagokat.

Új-Dél-Wales állam környezetvédelmi hatósága közölte: a vadállatok illegális kereskedelme kegyetlen állatkínzás, és károsítja Ausztrália egyedülálló biodiverzitását.

