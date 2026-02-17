Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

Fontos

Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

csempész

Kukoricás zacskókban és kekszes dobozokban csempészte a hüllőket, elkapták

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyolc év börtönre ítéltek egy férfit Ausztráliában, aki illegálisan próbált hüllőket kivinni az országból. A hüllőcsempész pattogatott kukoricás zacskókba és kekszes dobozokba rejtette a gyíkokat és más hüllőket, majd külföldre küldte őket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csempészbörtönbüntetéshüllőkAusztrália

Nyolc év börtönbüntetésre ítélték Ausztráliában azt a 61 éves hüllőcsempészt, aki pattogatott kukoricás zacskókba és kekszes dobozokba rejtve próbált kicsempészni Ausztráliából gyíkokat és más hüllőket – jelentették be az ausztrál hatóságok kedden az MTI információi szerint.

Nyolc év börtönre ítéltek egy ausztrál hüllőcsempészt. A 61 éves férfi pattogatott kukoricás zacskókba és kekszes dobozokba rejtve próbált kicsempészni Ausztráliából gyíkokat és más hüllőket. (A kép illusztráció.)
Nyolc év börtönre ítéltek egy ausztrál hüllőcsempészt. A 61 éves férfi pattogatott kukoricás zacskókba és kekszes dobozokba rejtve próbált kicsempészni Ausztráliából gyíkokat és más hüllőket. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A múlt pénteken meghozott ítélet értelmében a sydney-i férfi legkorábban 5 év és négy hónap letöltése után kérelmezheti szabadlábra helyezését. Ilyen súlyos börtönbüntetést eddig még nem szabtak ki vadállatcsempészet miatt Ausztráliában.

Pattogatott kukoricás zacskókba rejtette az állatokat a hüllőcsempész

A szövetségi környezetvédelmi hatóság közlése szerint 101 ausztráliai hüllőt foglaltak le Hongkongba, Srí Lankára és Romániába küldött csomagokban. A férfi az állatokat, köztük több ausztrál kéknyelvű szkinket, kurtafarkú szkinket és szakállasagámát, összesen 15 küldeményben 2018 és 2023 között juttatta ki az országból.

A nyomozás során végrehajtott házkutatások során a hatóságok további több száz állatra bukkantak.

Az ügyben három további személyt is elítéltek, akik a férfi megbízásából postára adták a csomagokat.

Új-Dél-Wales állam környezetvédelmi hatósága közölte: a vadállatok illegális kereskedelme kegyetlen állatkínzás, és károsítja Ausztrália egyedülálló biodiverzitását.

Nem mindennapi állatot próbáltak átcsempészni a szlovén határon

Élő aranyfejű oroszlánmajmot próbált egy román férfi Olaszországba csempészni, amikor a pénzügyőrök Rédicsnél megállították a kisbuszát. A fiatal majom egy szűk műanyag dobozban utazott a sofőr feje feletti rekeszben.

Lecsapott a hatóság a miskolci drogos ügyben, Németországból érkezett a kokain

Nemzetközi szálakkal futott a történet, amely végül bilincsben ért véget Miskolcon. A kábítószer Németországból érkezett, a rendőrség pedig most keményen odacsapott annak a férfinak, aki nagyban gondolkodott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!