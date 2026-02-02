Kihaltnak hitték a ragadozót, most lefilmezték a vadonban

A menyétfélék családjába tartozó, görény méretű állat a sűrű, párás tengerparti erdők lakója. A 20. század közepére az intenzív prémvadászat és az erdőirtások miatt a Humboldt-nyest gyakorlatilag eltűnt, ezért sokáig kihaltnak nyilvánították. Az áttörés 1996-ban jött, amikor Észak-Kaliforniában egy apró populációra bukkantak – írja a CBS.

A Humboldt-nyest, amelyet már eltűntnek hittek, vadkamerák felvételein bukkant fel újra Fotó: Shutterstock

A kutatók 2022-ben három hónapon át vizsgálták a térséget Kalifornia északi részén, Klamath közelében. A Humboldt-nyest megfigyeléséhez 135 mozgásérzékelős kamerát és közel 300 szőrcsapdát helyeztek ki egy nagyjából 150 négyzetmérföldes területen. A genetikai vizsgálatok végül 46 különböző egyedet azonosítottak.

Itt érzi magát biztonságban a Humboldt-nyest

Az adatok szerint az állatok leggyakrabban erdős hegygerinceken, patakvölgyekben és folyópartokon bukkantak fel, ahol állandó hótakaró és sűrű lombkorona védi őket. A vastag, odvas fák és a földön heverő korhadó fatörzsek kulcsszerepet játszanak a túlélésükben — ezek egyszerre szolgálnak búvóhelyként és vadászterületként.

Még mindig veszélyben van

Bár az új megfigyelések reménykeltőek, a Humboldt-nyest továbbra is veszélyeztetett faj. Mérgezett rágcsálók, közúti gázolások, betegségek és az élőhelyek további csökkenése mind komoly fenyegetést jelentenek számára. A szakemberek szerint még alapvető kérdésekre sincs válasz: pontosan hány egyed él, és vajon növekszik-e a populáció.

Az erdők egyik legcukibb túlélője

A kutatók szerint ez az apró ragadozó nemcsak ritka, hanem meglepően „aranyos” is — és egyben emlékeztető arra, mennyire keveset tudunk még a körülöttünk élő vadonról. A Humboldt-nyest története jól mutatja, hogy a természet néha a legnagyobb meglepetéseket tartogatja.

Negyven éve kihaltnak hitt állatfajra bukkantak egy szigeten

Egy ritka, több mint negyven éve kihaltnak hitt állatfajt fedeztek fel újra az Isle of Wight szigetén. A pók, amelyet Aulonia albimana néven ismernek, utoljára 1985-ben volt megfigyelhető az Egyesült Királyságban.

Száz éve vélik kihaltnak, most mégis megtalálták

A kihaltnak hitt teknős egy eleven példánya az egyik sziget lávakövei között sétálgatott, amikor megpillantották a kutatók.