Támadnak a húsevő férgek: sebekbe petéznek, életveszélyes fertőzést okoznak

A húsevő férgek terjedése miatt több térségben is fokozott ellenőrzések indultak. A jelenség hátterében az újvilági csavaróféreg megjelenése áll.

Húsevő féreg: A képen az újvilági csavarféreg lárvája

Fotó: Wikimedia Commons

Húsevő férgek terjednek az Egyesült Államokban

Az úgynevezett csavarféreg Mexikó irányából közelíti meg az országot, és már több államban is veszélyforrássá vált. A legnagyobb kockázat jelenleg Texas és Florida térségében jelentkezik, ahol a meleg éghajlat és a jelentős állatállomány kedvez a parazita megjelenésének.

Hogyan okoz fertőzést a parazita?

A csavarféreg nyílt sebekbe rakja petéit állatokon, ritkább esetekben emberben is.

A lárvák rövid időn belül kikelnek, majd mélyen a szövetekbe fúródnak.

A csavarféreg fertőzés súlyos, fájdalmas sebekkel jár, amelyek gyorsan romlanak és könnyen elfertőződnek.

Milyen tünetei vannak a csavarféregnek?

A fertőzés jelei közé tartozik az erős fájdalom, a gyorsan romló seb és a gyulladás. Kezeletlen esetekben az állatok elhullhatnak, ritkán pedig emberben is súlyos következményekkel járhat a fertőzés. Ezek a tünetek jól mutatják, mennyire veszélyes a húsevő féreg.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Greg Abbott katasztrófahelyzetet hirdetett Texasban, elsősorban a marhaágazat védelmében. A szakértők szerint a lakosságra alacsony a kockázat, az állattenyésztésre viszont jelentős gazdasági csapást mérhet a parazita terjedése. A hatóságok azonnali bejelentést kérnek minden gyanús esetnél – olvasható a Daily Mail oldalán.

Emberre is veszélyes ez a halálos húsevő lárva

A mexikói kormány adatai szerint augusztus közepéig mindössze négy hét alatt 53 százalékkal nőtt a megbetegedések száma. Egyre több esetet regisztrálnak a húsevő lárva okozta fertőzésből.

Halálos húsevő féreg fertőzött meg egy embert

Évek óta először fordult elő az Egyesült Államokban, hogy egy embernél húsevő csavarféreg okozott fertőzést. Az amerikai hatóságok szerint a csavarféreg már több közép-amerikai országban is megjelent, és egyre északabbra terjed.