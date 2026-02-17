A nap, amikor még mindent szabad – húshagyókedd, a farsang csúcspontja

A húshagyókedd a farsang utolsó napja, közvetlenül a hamvazószerda előtti dátum. Neve szó szerint azt jelenti: „a hús elhagyásának napja”, hiszen másnaptól megkezdődik a keresztény nagyböjt, amikor hagyományosan tilos volt húst fogyasztani. Ez volt az utolsó alkalom, amikor még szabad volt nagy lakomát csapni, bőségesen enni-inni és mulatni.

Húshagyókedd a farsangi időszak utolsó napja, amikor a keresztény hagyományok szerint még a féktelen evészeté-ivászaté a főszerep – Fotó: SILAS STEIN / DPA

Miért pont húshagyókeddre esik a farsangi időszak vége?

A farsang vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig tart. Ennek oka a keresztény egyházi naptárhoz kötődik: húshagyókedd mozgó dátumú ünnep, időpontja a húsvét időpontjától függ, a húsvéttól visszafelé számított hetedik vasárnap utáni kedd, azaz a húsvétvasárnap előtti negyvenhetedik nap. Húshagyókeddet mindig hamvazószerda követi, hamvazószerda pedig a húsvét előtti 40 napos böjt kezdete. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban hitük elmélyítésével, kiengesztelődéssel és böjttel készülnek húsvét ünnepére, írja a Forum Hungaricum.

5 érdekesség húshagyókeddről

Ez volt a disznótorok csúcspontja

Régen ilyenkor ették meg a tél során levágott állatok utolsó húsos fogásait.

A palacsinta nem véletlen

A húshagyókeddhez sok helyen palacsintasütés kötődik, mert tojásból, tejből és zsírból készül – mind olyan alapanyag, amit böjt idején nem fogyasztottak.

Maszk nélkül nem farsang

A jelmezek eredetileg védelmező szerepet töltöttek be: elrejtették az emberek kilétét a rossz szellemek elől.

A mohácsi busójárás is ide kötődik

Magyarország legismertebb farsangi hagyománya a télűző szertartás egyik leglátványosabb formája.

Másnap már hamuval hintették meg a híveket

Hamvazószerdán a pap hamuval jelöli meg a hívek homlokát: „Emlékezz ember, hogy porból vagy…”

Pogány gyökerei vannak a farsangnak

A farsangi mulatságok gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza:

A római Saturnalia ünnepségeken már jelmezeket viseltek és féktelen lakomákat tartottak.

A tél elűzésének, a tavasz köszöntésének ősi rítusai keveredtek később a keresztény hagyománnyal.

A zajkeltés, maszkok és ijesztő alakok eredetileg a gonosz szellemek elűzését szolgálták.

A farsang üzenete ma

Bár ma már kevesen tartják szigorúan a böjtöt, a húshagyókedd üzenete ma is aktuális: mielőtt elkezdődik az elcsendesedés időszaka, érdemes még egyszer felszabadultan ünnepelni. A farsang a tél búcsúztatása, az életöröm, a közösség és az új kezdet jelképe – ezért maradt fenn évszázadokon át.