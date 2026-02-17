Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

35 év után kimondták az igazságot Csernobilról – erre senki sem számított

kereszténység

A nap, amikor még mindent szabad – húshagyókedd, a farsang csúcspontja

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mai nap nemcsak a farsangi szezon csúcspontja, hanem egyben a nagy mulatozások utolsó lehetősége is a nagyböjt előtt. Idén ugyanis február 17-ére esik húshagyókedd. De mit is jelent pontosan a húshagyókedd? Miért éppen februárban ünnepeljük, és honnan ered ez az évszázados hagyomány? Összegyűjtöttük a legérdekesebb tudnivalókat erről a különleges napról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kereszténységVízkereszttől Húshagyókeddigböjtfarsangünnep

A húshagyókedd a farsang utolsó napja, közvetlenül a hamvazószerda előtti dátum. Neve szó szerint azt jelenti: „a hús elhagyásának napja”, hiszen másnaptól megkezdődik a keresztény nagyböjt, amikor hagyományosan tilos volt húst fogyasztani. Ez volt az utolsó alkalom, amikor még szabad volt nagy lakomát csapni, bőségesen enni-inni és mulatni. 

húshagyókedd
Húshagyókedd a farsangi időszak utolsó napja, amikor a keresztény hagyományok szerint még a féktelen evészeté-ivászaté a főszerep – Fotó: SILAS STEIN / DPA

Miért pont húshagyókeddre esik a farsangi időszak vége?

A farsang vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig tart. Ennek oka a keresztény egyházi naptárhoz kötődik: húshagyókedd mozgó dátumú ünnep, időpontja a húsvét időpontjától függ, a húsvéttól visszafelé számított hetedik vasárnap utáni kedd, azaz a húsvétvasárnap előtti negyvenhetedik nap. Húshagyókeddet mindig hamvazószerda követi, hamvazószerda pedig a húsvét előtti 40 napos böjt kezdete. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban hitük elmélyítésével, kiengesztelődéssel és böjttel készülnek húsvét ünnepére, írja a Forum Hungaricum.

5 érdekesség húshagyókeddről

Ez volt a disznótorok csúcspontja
Régen ilyenkor ették meg a tél során levágott állatok utolsó húsos fogásait.

A palacsinta nem véletlen
A húshagyókeddhez sok helyen palacsintasütés kötődik, mert tojásból, tejből és zsírból készül – mind olyan alapanyag, amit böjt idején nem fogyasztottak.

Maszk nélkül nem farsang
A jelmezek eredetileg védelmező szerepet töltöttek be: elrejtették az emberek kilétét a rossz szellemek elől.

A mohácsi busójárás is ide kötődik
Magyarország legismertebb farsangi hagyománya a télűző szertartás egyik leglátványosabb formája.

Másnap már hamuval hintették meg a híveket
Hamvazószerdán a pap hamuval jelöli meg a hívek homlokát: „Emlékezz ember, hogy porból vagy…”

Pogány gyökerei vannak a farsangnak

A farsangi mulatságok gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza:

  • A római Saturnalia ünnepségeken már jelmezeket viseltek és féktelen lakomákat tartottak.
  • A tél elűzésének, a tavasz köszöntésének ősi rítusai keveredtek később a keresztény hagyománnyal.
  • A zajkeltés, maszkok és ijesztő alakok eredetileg a gonosz szellemek elűzését szolgálták.

A farsang üzenete ma

Bár ma már kevesen tartják szigorúan a böjtöt, a húshagyókedd üzenete ma is aktuális: mielőtt elkezdődik az elcsendesedés időszaka, érdemes még egyszer felszabadultan ünnepelni. A farsang a tél búcsúztatása, az életöröm, a közösség és az új kezdet jelképe – ezért maradt fenn évszázadokon át.

Palacsintanap és húshagyókedd

A húsvéti nagyböjt kezdete előtti keddet itthon húshagyónak becézik, angolszász országokban viszont a palacsinta napjának nevezik – a lényeg, hogy ezen a napon érdemes jókat enni a nagyböjt előtt, különösen a finom és különleges palacsintákat érdemes megkóstolni.

Mutatjuk, mennyibe kerül a farsangi jelmez – ennyiért öltözhetünk Pókembernek

A farsangi jelmezek és kiegészítőik iránti kereslet egyre nagyobb Magyarországon. Szinte végtelen kínálatból választhatunk a különféle álarcok, arcfestékek, kalapok, fejdíszek vagy éppen parókák közül. Vágyainknak szinte csak a pénztárcánk szabhat határt. De honnan érdemes ezeket a darabokat beszerezni, vásároljunk vagy inkább érdemes kölcsönözni, esetleg készítsük el otthon mi magunk a jelmezeket?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!