Megnevezték a leginkább alábecsült szuperélelmiszert: a szívnek és a bélrendszernek is jót tesz

A hüvelyesek az igazi szuperélelmiszerek – jegyzi meg a lenta.ru.
A hüvelyesekkel komoly betegségeket előzhetünk meg
Jevgenyij Belouszov gasztroenterológus szerint a hüvelyesek számítanak a leginkább alábecsült szuperélelmiszernek.
A hüvelyesek közé tartozik többek között:
- a bab
- a borsó
- a lencse
- a csicseriborsó
- a szója
Ezek az élelmiszerek növényi fehérjét, összetett szénhidrátokat, rostot és fontos nyomelemeket tartalmaznak, miközben alacsony a zsírtartalmuk, és alig van bennük telített zsír.
Nem véletlen, hogy a hüvelyesek számos egészséges étrend, például a mediterrán vagy a vegetáriánus diéta alapját képezik.
A szakember szerint a rendszeres fogyasztás:
mérsékelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát,
segíthet a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében,
támogathatja a testsúlykontrollt,
és egyes daganattípusok kialakulásának esélyét is csökkentheti.
A magas rosttartalomnak köszönhetően a hüvelyesek kedvezően hatnak a bélflórára is, ami az immunrendszer működésében is fontos szerepet játszik.
Sokan azért kerülik a babot vagy a lencsét, mert puffadástól tartanak. A gasztroenterológus azonban hangsúlyozta, hogy a fokozott gázképződés általában csak átmeneti, és a bélrendszer alkalmazkodásával megszűnik.
A szakértők azt tanácsolják, hogy a hüvelyeseket fokozatosan, kisebb adagokban érdemes bevezetni az étrendbe, így a kellemetlen tünetek is minimalizálhatók.
Kevés hüvelyes zöldséget fogyasztanak a magyarok
Világszinten és Magyarországon is nagyon kevés hüvelyest fogyasztanak az emberek, a magyaroknak mindössze 43 százaléka sorolja a preferált zöldségek közül az első három helyre ezeket.
