Megnevezték a leginkább alábecsült szuperélelmiszert: a szívnek és a bélrendszernek is jót tesz

A hüvelyesek az igazi szuperélelmiszerek – jegyzi meg a lenta.ru.

A hüvelyesek bárki számára könnyen beszerezhetők

Fotó: Unsplash

A hüvelyesekkel komoly betegségeket előzhetünk meg

Jevgenyij Belouszov gasztroenterológus szerint a hüvelyesek számítanak a leginkább alábecsült szuperélelmiszernek.

A hüvelyesek közé tartozik többek között:

a bab

a borsó

a lencse

a csicseriborsó

a szója

Ezek az élelmiszerek növényi fehérjét, összetett szénhidrátokat, rostot és fontos nyomelemeket tartalmaznak, miközben alacsony a zsírtartalmuk, és alig van bennük telített zsír.

Nem véletlen, hogy a hüvelyesek számos egészséges étrend, például a mediterrán vagy a vegetáriánus diéta alapját képezik.

A szakember szerint a rendszeres fogyasztás:

mérsékelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát,

segíthet a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében,

támogathatja a testsúlykontrollt,

és egyes daganattípusok kialakulásának esélyét is csökkentheti.

A magas rosttartalomnak köszönhetően a hüvelyesek kedvezően hatnak a bélflórára is, ami az immunrendszer működésében is fontos szerepet játszik.

Sokan azért kerülik a babot vagy a lencsét, mert puffadástól tartanak. A gasztroenterológus azonban hangsúlyozta, hogy a fokozott gázképződés általában csak átmeneti, és a bélrendszer alkalmazkodásával megszűnik.

A szakértők azt tanácsolják, hogy a hüvelyeseket fokozatosan, kisebb adagokban érdemes bevezetni az étrendbe, így a kellemetlen tünetek is minimalizálhatók.

Kevés hüvelyes zöldséget fogyasztanak a magyarok

Világszinten és Magyarországon is nagyon kevés hüvelyest fogyasztanak az emberek, a magyaroknak mindössze 43 százaléka sorolja a preferált zöldségek közül az első három helyre ezeket.

A mediterrán étrend természetes vérnyomáscsökkentő hatása – így működik valójában

Egyre több kutatás igazolja, hogy az egészséges életmód alapja a mediterrán étrend. Nemcsak a szív és az érrendszer egészségét támogatja, hanem természetes módon segíthet a vérnyomás csökkentésében is.