Idegen jelek már elérték a Földet? Megdöbbentő, mire jutottak a tudósok

A földönkívüli élet kutatása az 1960-as évek óta tart: rádióhullámokat, optikai villanásokat, infravörös hőjeleket és más úgynevezett technoszignatúrákat keresnek a Tejútrendszerben. A mesterséges rádióadások, lézerimpulzusok vagy nagyszabású idegen projektekből származó hőtöbblet azonban eddig nem hozott megerősített eredményt – írja az Independent.
Egy friss, a The Astronomical Journal folyóiratban megjelent tanulmány most provokatív kérdést tett fel: mi van, ha az idegen jelek már elérték bolygónkat, de egyszerűen nem ismertük fel őket?
Idegen jelek – hogyan csúszhattak el mellettünk?
A kutatók számítógépes modellt készítettek feltételezett fejlett civilizációkról a Tejútrendszerben. A szimulációban ezek a civilizációk fénysebességgel terjedő jeleket küldtek ki – egyesek csak néhány napig, mások akár több ezer éven keresztül.
Egy jel észleléséhez két feltételnek kell teljesülnie:
- fizikailag el kell érnie a Földet
- műszereinknek elég érzékenynek kell lenniük, és a megfelelő irányba kell mutatniuk
A modell azt vizsgálta, hogy a jelenlegi vagy a közeljövőben elérhető távcsöves technológia milyen távolságból képes földönkívüli technoszignatúrák észlelése jelenségeket felismerni.
Az eredmény meglepő volt.
Ha a Földtől néhány száz vagy néhány ezer fényévre létezne egy fejlett civilizáció, akkor statisztikailag hatalmas mennyiségű idegen jel kellett volna, hogy már áthaladjon a bolygónk térségén az elmúlt évtizedekben. Olyan sok, hogy az szám szerint meghaladná a potenciálisan lakható bolygók számát ebben a régióban.
Ez a következtetés arra utal, hogy a Földhöz közeli fejlett idegen civilizáció létezése rendkívül valószínűtlen — bár nem teljesen kizárt.
Mit jelent ez a földönkívüli élet kutatása szempontjából?
A több évtizedes kozmikus csend tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy egyedül vagyunk. Inkább azt sugallja, hogy ha léteznek fejlett civilizációk, akkor azok ritkák és jóval távolabb találhatók.
A kutatók szerint a jövőbeni kereséseknek több ezer fényéves távolságra kellene kiterjedniük, mert a legjobb esély a kapcsolatfelvételre nem a közvetlen kozmikus szomszédságunkban, hanem a galaxis távolabbi régióiban lehet.
