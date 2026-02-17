Idegen jelek már elérték a Földet? Megdöbbentő, mire jutottak a tudósok

Hírlevél
Évtizedek óta kutatják a csillagászok, hogy vajon léteznek-e fejlett földönkívüli civilizációk a galaxisban. Az új kutatás szerint az idegen jelek akár már el is érhették a Földet az elmúlt hatvan évben, csak éppen nem voltunk képesek észlelni őket.
A földönkívüli élet kutatása az 1960-as évek óta tart: rádióhullámokat, optikai villanásokat, infravörös hőjeleket és más úgynevezett technoszignatúrákat keresnek a Tejútrendszerben. A mesterséges rádióadások, lézerimpulzusok vagy nagyszabású idegen projektekből származó hőtöbblet azonban eddig nem hozott megerősített eredményt – írja az Independent.

Az idegen jelek akár már többször is áthaladhattak a Föld térségén — csak nem volt elég érzékeny a műszerezettségünk a felismerésükhöz.
Az idegen jelek akár már többször is áthaladhattak a Föld térségén – csak nem volt elég érzékeny a műszerezettségünk a felismerésükhöz 
Fotó: MARC WARD / StockTrek Images via AFP

Egy friss, a The Astronomical Journal folyóiratban megjelent tanulmány most provokatív kérdést tett fel: mi van, ha az idegen jelek már elérték bolygónkat, de egyszerűen nem ismertük fel őket?

Idegen jelek – hogyan csúszhattak el mellettünk?

A kutatók számítógépes modellt készítettek feltételezett fejlett civilizációkról a Tejútrendszerben. A szimulációban ezek a civilizációk fénysebességgel terjedő jeleket küldtek ki – egyesek csak néhány napig, mások akár több ezer éven keresztül.

Egy jel észleléséhez két feltételnek kell teljesülnie:

  • fizikailag el kell érnie a Földet
  • műszereinknek elég érzékenynek kell lenniük, és a megfelelő irányba kell mutatniuk

A modell azt vizsgálta, hogy a jelenlegi vagy a közeljövőben elérhető távcsöves technológia milyen távolságból képes földönkívüli technoszignatúrák észlelése jelenségeket felismerni.

Az eredmény meglepő volt.

Ha a Földtől néhány száz vagy néhány ezer fényévre létezne egy fejlett civilizáció, akkor statisztikailag hatalmas mennyiségű idegen jel kellett volna, hogy már áthaladjon a bolygónk térségén az elmúlt évtizedekben. Olyan sok, hogy az szám szerint meghaladná a potenciálisan lakható bolygók számát ebben a régióban.

Ez a következtetés arra utal, hogy a Földhöz közeli fejlett idegen civilizáció létezése rendkívül valószínűtlen — bár nem teljesen kizárt.

Mit jelent ez a földönkívüli élet kutatása szempontjából?

A több évtizedes kozmikus csend tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy egyedül vagyunk. Inkább azt sugallja, hogy ha léteznek fejlett civilizációk, akkor azok ritkák és jóval távolabb találhatók.

A kutatók szerint a jövőbeni kereséseknek több ezer fényéves távolságra kellene kiterjedniük, mert a legjobb esély a kapcsolatfelvételre nem a közvetlen kozmikus szomszédságunkban, hanem a galaxis távolabbi régióiban lehet.

