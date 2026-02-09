Időjárás: több száz riasztás, napokig tartó eső — egyre súlyosabb az árvízveszély

Az időjárás miatt az angliai környezetvédelmi hatóság már több mint száz árvízriasztást adott ki, miközben Skóciában és Walesben is nő a veszélye a helyi elöntéseknek. A szakemberek szerint utak, lakóházak és mezőgazdasági területek is víz alá kerülhetnek, ami jelentős közlekedési fennakadásokat okozhat – írj a SkyNews.

Időjárás: egyre több helyen okoz gondot az extrém csapadék. Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Időjárás: egyre nagyobb az árvízveszély

A figyelmeztetések szerint Dél- és Délnyugat-Angliában a legkritikusabb a helyzet, de Wales több városában is számítani lehet elöntésekre. A meteorológusok 20–30 milliméter esőt sem zárnak ki egyes térségekben, miközben az erős szél tovább rontja a körülményeket.

⚠️ Yellow weather warning UPDATED⚠️



Rain across south / southwest England



Monday 1800 – Tuesday 2100



Expanded east across southern England, validity period delayed. Peak rainfall Dartmoor increased slightly.



Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs



Stay #WeatherAware⚠️ pic.twitter.com/lLE8rg2HoO — Met Office (@metoffice) February 2, 2026

A sárga riasztás hétfő délutántól éjfélig marad érvényben, és elsősorban a közutakon okozhat komoly gondokat. Busz- és vonatjáratok késése, valamint elszigetelt áramkimaradások is előfordulhatnak. A szakértők kiemelték: 2026 eddig minden napján esett az eső Délnyugat-Angliában, ami szokatlanul csapadékos időszakot jelez.

