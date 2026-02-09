Időjárás: több száz riasztás, napokig tartó eső — egyre súlyosabb az árvízveszély

Az időjárás miatt az angliai környezetvédelmi hatóság már több mint száz árvízriasztást adott ki, miközben Skóciában és Walesben is nő a veszélye a helyi elöntéseknek. A szakemberek szerint utak, lakóházak és mezőgazdasági területek is víz alá kerülhetnek, ami jelentős közlekedési fennakadásokat okozhat – írj a SkyNews.
Időjárás: egyre nagyobb az árvízveszély
A figyelmeztetések szerint Dél- és Délnyugat-Angliában a legkritikusabb a helyzet, de Wales több városában is számítani lehet elöntésekre. A meteorológusok 20–30 milliméter esőt sem zárnak ki egyes térségekben, miközben az erős szél tovább rontja a körülményeket.
A sárga riasztás hétfő délutántól éjfélig marad érvényben, és elsősorban a közutakon okozhat komoly gondokat. Busz- és vonatjáratok késése, valamint elszigetelt áramkimaradások is előfordulhatnak. A szakértők kiemelték: 2026 eddig minden napján esett az eső Délnyugat-Angliában, ami szokatlanul csapadékos időszakot jelez.
Súlyos károkat okozott egy időjárási jelenség az Adriai-tengernél. Egy ciklon hatására több helyen kiöntött a tenger Horvátországban. A jelenség elsősorban a dalmáciai térséget érintette, ahol a tengervízszint jelentősen megemelkedett – közölték a hatóságok csütörtökön.
Felhős, csapadékos idővel indul a hét. Az időjárás a következő napokban is esős lesz, havas eső is várható.