Veszélyes időjárás közeleg: ónos eső és havazás várható keddig

Időjárás szempontjából veszélyes napok következnek, amelyek komoly kihívást jelenthetnek a közlekedésben. A télies csapadék több formában is megjelenhet.

Az időjárás Magyarországon így több helyen is csúszóssá teheti az utakat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Időjárás: havazás és ónos eső hétfő estétől

Hétfő estétől többfelé hószállingózás, havazás kezdődhet, majd ónos eső is kialakulhat. Az ég átmenetileg felszakadozhat, de délnyugat felől gyorsan újra beborul, hajnalra pedig főként a délnyugati megyékben fagyott csapadék várható. Az időjárás Magyarországon így több helyen is csúszóssá teheti az utakat.

Kedden egy kiterjedt csapadékzóna vonul át Magyarország területén. Északon és északkeleten havazás valószínű, míg a Dél-Dunántúlon és a középső országrészben ónos eső, fagyott eső eshet. Később egyre több helyen válthatja fel a havat az eső, estétől pedig újabb csapadék érkezhet.

Szél, hideg és csúszós utak

A délkeleti, keleti szél többfelé élénk lesz, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak. A tél továbbra is érezteti hatását: éjszaka -5 és 0 fok, nappal -1 és +6 fok közötti hőmérsékletekre kell számítani. A hóval és ónos esővel érintett területeken fokozott óvatosság szükséges – olvasható a Met.hu oldalán.