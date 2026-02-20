Kutyával vitette ki a szemetet – a kamera lebuktatta a szabályszegő állatot

2026 februárjában, az olaszországi Szicíliában, Catania San Giorgio nevű városrészében különös jelenetet rögzítettek a térfigyelő kamerák. Az illegális szemétlerakás visszaszorítására kihelyezett eszközök egy kisméretű kutyát vettek fel, amint egy zacskó hulladékot visz a szájában, majd szabályosan leteszi azt az út mentén – a rendőrség szerint nem véletlenül.

Illegális szemétlerakásra tanította be kutyáját egy szicíliai férfi

Fotó: Guardian News / YouTube / Képkivágás

Illegális szemétlerakás kutyával – túl kreatív megoldás

A cataniai önkormányzati rendőrség közlése szerint a felvételek egyértelművé tették: az állatot tudatosan betanították arra, hogy gazdája helyett dobja le a hulladékot, így elkerülve, hogy a kamerák az embert rögzítsék. A város hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóhoz a rendőrség ironikusan megjegyezte:

A leleményesség soha nem lehet mentség a civilizálatlan viselkedésre.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a módszer „kettős vétség”: egyrészt szennyezi a városi környezetet, másrészt egy ártatlan állatot használnak fel a szabályok kijátszására. A férfit azonosították, és pénzbírságot szabtak ki rá.

Az illegális szemétlerakó négylábú

Fotó: Guardian News / YouTube / képkivágás

Komoly probléma az olaszországi hulladéklerakás

Az illegális hulladéklerakás továbbra is jelentős gondot okoz Olaszországban, különösen a déli régiókban.

A hatóságok adatai szerint 2023-ban több mint 9300 hulladékkal kapcsolatos szabálysértést regisztráltak, ami 66 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.

Ennek hatására egyre több város – köztük Palermo és Catania – telepít térfigyelő kamerákat, úgynevezett „kameracsapdákat” és intelligens megfigyelőrendszereket. Palermóban a bírságok 93 százalékát már kamerafelvételek alapján szabják ki.

Súlyos bírság jár érte

Az olasz jogszabályok szerint az illegális szemétlerakás, még háztartási hulladék esetén is, 1500 és 18 000 euró közötti bírsággal járhat, súlyosabb esetekben pedig büntetőeljárás is indulhat.

A cataniai eset jól mutatja, hogy a kreativitás nem mindig jó irányba vezet – a hatóságok pedig egyre nehezebben kijátszhatók, még akkor is, ha valaki négylábú „segítőt” vet be.

Az esetről a The Guardian számolt be.