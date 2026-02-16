Merész szettek és villantások az Independent Spirit Awards vörös szőnyegén - galéria

Az Independent Spirit Awards 41. alkalommal ünnepelte a független filmkészítés legjobbjait. A rendezvényt az amerikai Film Independent nonprofit szervezet tagjai szavazatai alapján ítélt díjak tették különlegessé, miközben a vörös szőnyegen olyan nevek tűntek fel, mint Kaia Gerber, Kirsten Dunst és számos további világsztár - tájékoztat a Daily Mail.
Kik voltak a legjobban öltözött sztárok az Independent Spirit Awards 2026 gálán?
A legjobban öltözött sztárok között emlegették Kaia Gerber modell nevét, aki áttetsző fekete csipkeruhában jelent meg, letisztult fekete magassarkúval kiegészítve megjelenését.
Kirsten Dunst tavaszi hangulatot idéző, rózsaszín és kék virágmintás ruhában érkezett, férje, Jesse Plemons oldalán.
A vörös szőnyegen feltűnt még Keke Palmer pasztell összeállításban, Nina Dobrev merész dekoltázsú, virágmintás ruhában, valamint Erin Doherty szoborszerű fekete kreációban. A 2026 díjátadó igazi divatbemutatóvá vált, amely méltó felvezetése volt az Oscar előtti gála időszakának.
Hol rendezték meg a 41. Film Independent Spirit Awards díjátadót?
A 41. Film Independent Spirit Awards díjátadót a Los Angeles-i Hollywood Palladiumban tartották meg. Az esemény ezzel szakított a korábbi, hosszú évekig megszokott Santa Monica-i helyszínnel. Az idei váltás történelmi jelentőségűnek számít, hiszen a gála új korszakba lépett a város ikonikus koncert- és rendezvényhelyszínén.
Mely film nyerte a legjobb film díját 2026-ban?
A 2026 díjátadón Clint Bentley Train Dreams című alkotása nyerte el a legjobb film díját, és összesen három elismerést gyűjtött be. Bentley a legjobb rendező díját is átvehette, ezzel az est egyik legnagyobb nyertesévé vált. A díjazottak között szerepelt továbbá Eva Victor (Sorry, Baby), Alex Russell (Lurker), Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You), valamint Naomi Ackie is. A televíziós kategóriákban az Adolescence sorozat bizonyult kiemelkedőnek.
Leonardo DiCaprio alulmaradt: íme, a 2026-os Golden Globe győztesei!
1944 óta minden esztendőben, így idén is megrendezték az Oscar kistestvérét. Cikkünkből kiderül, kik voltak az esemény abszolút győztesei, valamint kik hagyhatták el búslakodva a Golden Globe-gálát!