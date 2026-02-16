Merész szettek és villantások az Independent Spirit Awards vörös szőnyegén - galéria

Az Independent Spirit Awards 41. alkalommal ünnepelte a független filmkészítés legjobbjait. A rendezvényt az amerikai Film Independent nonprofit szervezet tagjai szavazatai alapján ítélt díjak tették különlegessé, miközben a vörös szőnyegen olyan nevek tűntek fel, mint Kaia Gerber, Kirsten Dunst és számos további világsztár - tájékoztat a Daily Mail.

Kaia Gerber, amerikai modell az Independent Spirit Awards vörös szőnyegén 2026-ban

Fotó: Getty Images via AFP/Monica Schipper / Getty Images via AFP/Monica Schipper

Kik voltak a legjobban öltözött sztárok az Independent Spirit Awards 2026 gálán?

A legjobban öltözött sztárok között emlegették Kaia Gerber modell nevét, aki áttetsző fekete csipkeruhában jelent meg, letisztult fekete magassarkúval kiegészítve megjelenését.

Kirsten Dunst tavaszi hangulatot idéző, rózsaszín és kék virágmintás ruhában érkezett, férje, Jesse Plemons oldalán.

A vörös szőnyegen feltűnt még Keke Palmer pasztell összeállításban, Nina Dobrev merész dekoltázsú, virágmintás ruhában, valamint Erin Doherty szoborszerű fekete kreációban. A 2026 díjátadó igazi divatbemutatóvá vált, amely méltó felvezetése volt az Oscar előtti gála időszakának.