Kínos baki! Élő adásban állt le a szépségfilter, tízezrek követték ki a sztár oldalát

A felvételek – amelyek a Threads-en és a TikTokon is vírusként terjednek – azt mutatják, ahogy a névtelen influenszer a kamerába mosolyog és igazgatja a haját, amikor hirtelen eltűnik az arcát átalakító digitális maszk. A korábban látott porcelánfehér, tökéletesen szimmetrikus arc helyett egy természetesebb, érettebb vonású nő arca jelenik meg a képernyőn. Néhány másodperc múlva a filter visszakapcsol – de a közösségi médiában sokak szerint addigra már megtörtént a „digitális lelepleződés”, számolt be a New York Post.
Sokat veszített az influenszer a „lebukással”
A közösségi oldalakon terjedő állítások szerint az influenszer akár 140 ezer követőt is elveszíthetett az eset után. Fontos azonban: ezt az információt egyelőre nem erősítette meg független forrás. A kommentelők jelentős része ugyanakkor nem támadta, hanem védelmébe vette a nőt.
„Szerintem filter nélkül sokkal szebb” – írta egy felhasználó. „A filter teljesen élettelen” – fogalmazott egy másik. Volt olyan is, aki az eset kapcsán a szerinte elérhetetlen kelet-ázsiai szépségideálokat bírálta, mondván: az ilyen digitális maszkok irreális elvárásokat teremtenek.
Nem ez az első lelepleződés
A közösségi médiában nem példa nélküli az efféle „filterbotrány”. 2019-ben a magát „Qiao Biluo hercegnőként” emlegető kínai streamer is hatalmas visszhangot váltott ki, amikor egy élő közvetítés során technikai hiba miatt kiderült: nem az a fiatal bombázó, akinek a követők hitték, hanem egy középkorú nő.
Az eset akkor komoly vitát indított el az online identitásról és a digitális megtévesztésről.
A mesterséges intelligenciával működő szépségfilterek az elmúlt években egyre kifinomultabbak lettek. A TikTok úgynevezett „Bold Glamour” filtere például akkora felháborodást váltott ki, hogy egyes influenszerek szerint be kellene tiltani, mert teljesen újrarajzolja az arcot – bőrtónust, csontozatot, sminket, mindent. Egy brit tartalomgyártó korábban úgy fogalmazott: „Boldog voltam azzal, ahogy kinézek – amíg ki nem próbáltam ezt a filtert. Ezeknek véget kell vetni.”
