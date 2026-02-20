Kínos baki! Élő adásban állt le a szépségfilter, tízezrek követték ki a sztár oldalát

A felvételek – amelyek a Threads-en és a TikTokon is vírusként terjednek – azt mutatják, ahogy a névtelen influenszer a kamerába mosolyog és igazgatja a haját, amikor hirtelen eltűnik az arcát átalakító digitális maszk. A korábban látott porcelánfehér, tökéletesen szimmetrikus arc helyett egy természetesebb, érettebb vonású nő arca jelenik meg a képernyőn. Néhány másodperc múlva a filter visszakapcsol – de a közösségi médiában sokak szerint addigra már megtörtént a „digitális lelepleződés”, számolt be a New York Post.

Az ázsiai influenszer arcáról élő adásban olvadt le a szépségfilter, rengeteg követőt veszített – Fotó: pexels.com / illusztráció

Sokat veszített az influenszer a „lebukással”

A közösségi oldalakon terjedő állítások szerint az influenszer akár 140 ezer követőt is elveszíthetett az eset után. Fontos azonban: ezt az információt egyelőre nem erősítette meg független forrás. A kommentelők jelentős része ugyanakkor nem támadta, hanem védelmébe vette a nőt.

„Szerintem filter nélkül sokkal szebb” – írta egy felhasználó. „A filter teljesen élettelen” – fogalmazott egy másik. Volt olyan is, aki az eset kapcsán a szerinte elérhetetlen kelet-ázsiai szépségideálokat bírálta, mondván: az ilyen digitális maszkok irreális elvárásokat teremtenek.

Beauty influencer allegedly loses 140,000 followers after filter glitch reveals true face https://t.co/OTIIyGg37C pic.twitter.com/YhCOvKjw3u — New York Post (@nypost) February 19, 2026

Nem ez az első lelepleződés

A közösségi médiában nem példa nélküli az efféle „filterbotrány”. 2019-ben a magát „Qiao Biluo hercegnőként” emlegető kínai streamer is hatalmas visszhangot váltott ki, amikor egy élő közvetítés során technikai hiba miatt kiderült: nem az a fiatal bombázó, akinek a követők hitték, hanem egy középkorú nő.

Az eset akkor komoly vitát indított el az online identitásról és a digitális megtévesztésről.

A mesterséges intelligenciával működő szépségfilterek az elmúlt években egyre kifinomultabbak lettek. A TikTok úgynevezett „Bold Glamour” filtere például akkora felháborodást váltott ki, hogy egyes influenszerek szerint be kellene tiltani, mert teljesen újrarajzolja az arcot – bőrtónust, csontozatot, sminket, mindent. Egy brit tartalomgyártó korábban úgy fogalmazott: „Boldog voltam azzal, ahogy kinézek – amíg ki nem próbáltam ezt a filtert. Ezeknek véget kell vetni.”