Képtelen volt végleg búcsúzni elhunyt kutyájától, szokatlan döntést hozott az influenszer

Komoly vitát generált egy híres influenszer furcsa döntésre. Cloe Chung szokatlan módon búcsúzott elhunyt kutyájától. A celeb lefagyasztva tartósította kedvence testét, és egy üvegvitrinbe tette az állatot, így emlékezve rá – írja a DailyStar.

Egy influenszer furcsa módon őrizte meg elhunyt kutyája emlékét, döntése pedig komoly vitát váltott ki a közösségi médiában. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Cloe a TikTok-oldalán számolt be arról, hogy sokáig vívódott, hogyan temesse el kutyáját, azonban nem volt rá képes, ezért döntött úgy, hogy egy különleges fagyasztásos eljárással tartósítja házi kedvence testét, hogy örökre vele maradhasson.

Rengeteg a kritikus, de ugyanennyien vannak azok is, akik kíváncsiak vagy szeretnének többet tudni erről

– mondta az influenszer.

A döntés több ezer követőt megbotránkoztatott, sokan hátborzongatónak nevezték a fiatal nő döntését, hozzátéve, hogy azzal, hogy az interneten mutogatja az állat tetemét, a kutya méltóságát is megsértette.

Sokan azonban osztották Cloe véleményét, hangsúlyozva, hogy a gyászfolyamat mindenkinél más, ezért nem szabad elítélni senkit.

