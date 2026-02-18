Mondatok randi közben, amelyek után jobb, ha azonnal menekül

Az intő jelek az első randin nem az ízlésbeli különbségekről szólnak. Nem arról, hogy túl rövid a nadrág vagy nem egyezik a két ember humora. Valódi figyelmeztető jel lehet a társas érzékenység hiánya, a felelősségvállalás kerülése vagy a tiszteletlenség jele is – írja a CNBC. Egy 15 éve praktizáló randiszakértő szerint az alábbi négy mondat különösen árulkodó.

Intő jel első randin: bizonyos mondatok már az első találkozón megmutathatják, mire számíthat a folytatásban Fotó:Illusztráció/Unplash

Intő jel első randin – erre a négy mondatra figyeljen

1. „Az exem őrült volt / miatta ment tönkre a kapcsolatunk”

Ha valaki kéretlenül az exét szidja már az első randin, az komoly figyelmeztető jel.

Ez azt mutathatja, hogy:

nem vállal felelősséget a múltbeli kapcsolatért,

nincs lezárva benne az előző viszony,

könnyen önről is hasonló hangnemben beszélne a jövőben.

A túl korai múltidézés gyakran érzelmi éretlenségre utal.

2. „Még sosem randiztam ilyen vallású / származású emberrel”

Az ilyen mondat elsőre akár bóknak is tűnhet, valójában azonban kellemetlen helyzetbe hozza a másikat.

Senki sem szeretné egy teljes etnikumot, vallást vagy közösséget képviselni egy randin.

Ez a megjegyzés gyakran a társas érzékenység hiányát mutatja, és azt sugallja, hogy a másik nem egyénként, hanem kategóriaként tekint Önre.

3. „Most nem keresek komoly kapcsolatot”

Ez a mondat önmagában nem tiszteletlenség, sőt akár őszinte is lehet.

Ha azonban párkapcsolatot szeretne, akkor ezt vegye komolyan.

Az első randi figyelmeztető jelek közé tartozik, ha valaki már az elején kizárja a komoly szándékot, miközben valaki hosszú távban gondolkodik.

4. „Csak akkor fizetek, ha lesz második randi”

Ez az egyik legbeszédesebb intő jel első randin.

A hozzáállás tranzakciós szemléletet tükröz: mintha a vacsora ára egy második találkozó „ellenértéke” lenne.

Ez burkolt nyomásgyakorlás, ami hosszú távon manipulációhoz vezethet.

A randiszakértő szerint az ilyen helyzetben érdemes határozottan meghúzni a határt.

Mi számít valódi figyelmeztető jelnek az első randi során?

Fontos különbséget tenni preferencia és valódi veszélyjel között. A stílus, a humor vagy az öltözködés ízlés kérdése.