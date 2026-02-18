Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
randi

Mondatok randi közben, amelyek után jobb, ha azonnal menekül

18 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem minden kínos vagy furcsa megjegyzés számít végzetes hibának egy első randin, azonban érdemes óvatosnak lenni, és vannak egészen egyértelmű helyzetek is. Ezek az intő jelek az első randin komoly jellembeli problémára, például felelősséghárításra, empátiahiányra vagy manipulációra utalhatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
randitalálkozójelzés

Az intő jelek az első randin nem az ízlésbeli különbségekről szólnak. Nem arról, hogy túl rövid a nadrág vagy nem egyezik a két ember humora. Valódi figyelmeztető jel lehet a társas érzékenység hiánya, a felelősségvállalás kerülése vagy a tiszteletlenség jele is – írja a CNBC. Egy 15 éve praktizáló randiszakértő szerint az alábbi négy mondat különösen árulkodó.

Intő jel első randin: bizonyos mondatok már az első találkozón megmutathatják, mire számíthat a folytatásban
Intő jel első randin: bizonyos mondatok már az első találkozón megmutathatják, mire számíthat a folytatásban Fotó:Illusztráció/Unplash

Intő jel első randin – erre a négy mondatra figyeljen

1. „Az exem őrült volt / miatta ment tönkre a kapcsolatunk”

Ha valaki kéretlenül az exét szidja már az első randin, az komoly figyelmeztető jel.

Ez azt mutathatja, hogy:

  • nem vállal felelősséget a múltbeli kapcsolatért,
  • nincs lezárva benne az előző viszony,
  • könnyen önről is hasonló hangnemben beszélne a jövőben.

A túl korai múltidézés gyakran érzelmi éretlenségre utal.

2. „Még sosem randiztam ilyen vallású / származású emberrel”

Az ilyen mondat elsőre akár bóknak is tűnhet, valójában azonban kellemetlen helyzetbe hozza a másikat. 

Senki sem szeretné egy teljes etnikumot, vallást vagy közösséget képviselni egy randin.

Ez a megjegyzés gyakran a társas érzékenység hiányát mutatja, és azt sugallja, hogy a másik nem egyénként, hanem kategóriaként tekint Önre.

3. „Most nem keresek komoly kapcsolatot”

Ez a mondat önmagában nem tiszteletlenség, sőt akár őszinte is lehet.

Ha azonban párkapcsolatot szeretne, akkor ezt vegye komolyan.

Az első randi figyelmeztető jelek közé tartozik, ha valaki már az elején kizárja a komoly szándékot, miközben valaki hosszú távban gondolkodik.

4. „Csak akkor fizetek, ha lesz második randi”

Ez az egyik legbeszédesebb intő jel első randin.

A hozzáállás tranzakciós szemléletet tükröz: mintha a vacsora ára egy második találkozó „ellenértéke” lenne. 

Ez burkolt nyomásgyakorlás, ami hosszú távon manipulációhoz vezethet.

A randiszakértő szerint az ilyen helyzetben érdemes határozottan meghúzni a határt.

Mi számít valódi figyelmeztető jelnek az első randi során?

Fontos különbséget tenni preferencia és valódi veszélyjel között. A stílus, a humor vagy az öltözködés ízlés kérdése.

Az intő jel első randin ezzel szemben olyan jellembeli problémát jelezhet, mint:

  • empátiahiány
  • felelősséghárítás
  • tiszteletlenség
  • manipuláció

Az első találkozó célja nem a nyomozás, hanem a megfigyelés. Figyelje meg, hogyan bánik Önnel a másik, és hogyan beszél másokról.

A legnagyobb hiba, amivel örökre elvághatja magát az első randin

Sokan tapasztaltuk már: egy randin eleinte minden tökéletesnek tűnik, mégis pillanatok alatt szertefoszlik a kezdeti szikra. A vonzalom ilyenkor nem tűnik el véletlenül – az agyunk tudat alatt hozza meg a döntést arról, hogy valaki tetszik-e nekünk vagy sem.

Öt kérdés, amit fel kell tenni az első randin

Egy életre elköteleződni valaki mellett hatalmas döntés, és több együtt töltött év után is derülhet ki valami olyan a másikról, amit nem tudtunk róla. Igazán megismerni a másikat egy élet sem elég, ráadásul hatalmas kihívás az is, hogy az eltöltött évek alatt együtt, egy irányba fejlődjön tovább a pár. A házasság tehát kihívás, de az érzelmi biztonság, amit adhat, örökre szóló erősítő, védő tényező. Egy-két randi nem is elég megismerni annyira választottunkat, hogy eldöntsük, vele akarjuk-e leélni életünket. Viszont pár mélyebbre ható kérdés segíthet abban, hogy eldöntsük: lesz-e következő találka?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!