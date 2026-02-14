Inzulinrezisztencia – így gyorsítja fel a szervezeted öregedését a cukor

Az inzulinrezisztencia gyakran évekig, akár évtizedekig tünetmentesen alakul ki. A háttérben azonban már zajlanak azok a folyamatok, amelyek a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az idő előtti strukturális károsodások kiindulópontjai lehetnek – írj a FitBook.

Az inzulinrezisztencia és a tartósan emelkedett vércukorszint felgyorsíthatja a kollagén károsodását és az öregedési folyamatokat Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

Inzulinrezisztencia: hogyan gyorsítja a tartósan magas vércukorszint a gyulladást és a kollagén károsodását?

A tartósan emelkedett vércukorszint két fő irányból károsít:

fokozza a krónikus, alacsony szintű gyulladást – az úgynevezett inflammaging folyamatát

növeli a fehérjék glikációját

A glikáció során úgynevezett advanced glycation end products – AGE-k – keletkeznek. Ezek a vegyületek különösen a kollagént károsítják, amely kulcsszerepet játszik az erek, inak, csontok és a bőr rugalmasságában. Nem véletlen, hogy az anyagcsere-zavar és a korai öregedés szorosan összefügg.

Mit mutat a HbA1c érték?

Az egyik legfontosabb marker a HbA1c érték, amely megmutatja, mennyi ideig volt jelen emelkedett vércukorszint az elmúlt hetekben.

5,4% alatt: metabolikusan egészséges

5,7–6,4%: prediabétesz tartomány

6,5% felett: cukorbetegség

Sokan már a határérték közelében járnak anélkül, hogy tudnának róla.

A főorvos 7 szabálya jobb vércukorszintért

1. Napi 2–3 étkezés

A folyamatos evés magasan tartja az inzulinszintet. A szervezetnek szüksége van inzulincsökkentő szünetekre.

2. Nincs nassolás

A gyakori köztes étkezés krónikusan emelkedett inzulinszinthez vezet, ami rontja az inzulinérzékenységet.

3. A konyha zárjon be 3 órával lefekvés előtt

A késő esti, szénhidrátban gazdag vacsora növeli az inzulinrezisztencia kockázatát és gátolja az autofágiát.

4. Mozgás evés után 10–20 percig

Egy séta természetes vércukorcsökkentő hatású. Az izmok inzulintól függetlenül is felveszik a glükózt.

5. Hetente 1–2 intenzív terhelés

A nagy intenzitású edzés LAC-Phe felszabadulást vált ki, ami javíthatja az inzulinérzékenységet és csökkentheti az étvágyat.

6. Heti egy böjtnap

A rendszeres böjt csökkenti az alap inzulinszintet, aktiválja az autofágiát és támogatja az anyagcsere-rugalmasságot.