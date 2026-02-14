Hírlevél
Inzulinrezisztencia – így gyorsítja fel a szervezeted öregedését a cukor

Egy elismert német főorvos szerint az öregedés egyik legnagyobb, rejtett gyorsítója a vércukorszint tartós kibillenése. Az inzulinrezisztencia ma az egyik legsúlyosabb, mégis alábecsült anyagcsere-zavar, amely krónikus gyulladást, fokozott glikációt és felgyorsult biológiai öregedést idézhet elő.
Az inzulinrezisztencia gyakran évekig, akár évtizedekig tünetmentesen alakul ki. A háttérben azonban már zajlanak azok a folyamatok, amelyek a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az idő előtti strukturális károsodások kiindulópontjai lehetnek – írj a FitBook.

Az inzulinrezisztencia és a tartósan emelkedett vércukorszint felgyorsíthatja a kollagén károsodását és az öregedési folyamatokat.
Az inzulinrezisztencia és a tartósan emelkedett vércukorszint felgyorsíthatja a kollagén károsodását és az öregedési folyamatokat.

Inzulinrezisztencia: hogyan gyorsítja a tartósan magas vércukorszint a gyulladást és a kollagén károsodását?

A tartósan emelkedett vércukorszint két fő irányból károsít:

  • fokozza a krónikus, alacsony szintű gyulladást – az úgynevezett inflammaging folyamatát
  • növeli a fehérjék glikációját

A glikáció során úgynevezett advanced glycation end products – AGE-k – keletkeznek. Ezek a vegyületek különösen a kollagént károsítják, amely kulcsszerepet játszik az erek, inak, csontok és a bőr rugalmasságában. Nem véletlen, hogy az anyagcsere-zavar és a korai öregedés szorosan összefügg.

Mit mutat a HbA1c érték?

Az egyik legfontosabb marker a HbA1c érték, amely megmutatja, mennyi ideig volt jelen emelkedett vércukorszint az elmúlt hetekben.

  • 5,4% alatt: metabolikusan egészséges
  • 5,7–6,4%: prediabétesz tartomány
  • 6,5% felett: cukorbetegség

Sokan már a határérték közelében járnak anélkül, hogy tudnának róla.

A főorvos 7 szabálya jobb vércukorszintért

1. Napi 2–3 étkezés

A folyamatos evés magasan tartja az inzulinszintet. A szervezetnek szüksége van inzulincsökkentő szünetekre.

2. Nincs nassolás

A gyakori köztes étkezés krónikusan emelkedett inzulinszinthez vezet, ami rontja az inzulinérzékenységet.

3. A konyha zárjon be 3 órával lefekvés előtt

A késő esti, szénhidrátban gazdag vacsora növeli az inzulinrezisztencia kockázatát és gátolja az autofágiát.

4. Mozgás evés után 10–20 percig

Egy séta természetes vércukorcsökkentő hatású. Az izmok inzulintól függetlenül is felveszik a glükózt.

5. Hetente 1–2 intenzív terhelés

A nagy intenzitású edzés LAC-Phe felszabadulást vált ki, ami javíthatja az inzulinérzékenységet és csökkentheti az étvágyat.

6. Heti egy böjtnap

A rendszeres böjt csökkenti az alap inzulinszintet, aktiválja az autofágiát és támogatja az anyagcsere-rugalmasságot.

7. Reggeli edzés előnyben

A reggeli mozgás kiüríti a glikogénraktárakat, így a nappali szénhidrátbevitel kevésbé terheli meg az anyagcserét.

Inzulinrezisztencia és egészséges élettartam

Az inzulinrezisztencia nem elkerülhetetlen. A metabolikus rugalmasság visszaállítása – tudatos étkezési ritmussal, mozgással és strukturált napi szokásokkal – sok esetben hatékonyabb lehet, mint pusztán a gyógyszeres kezelés.

A szabályok betartásával nemcsak a vércukorszint stabilizálható, hanem az erek, izmok, inak és az agy egészsége is hosszabb ideig megőrizhető.

5 tévhit az inzulinrezisztenciáról

Az inzulinrezisztencia (IR) számos komoly problémát okozhat, többek között túlsúlyt, meddőséget, 2- es típusú cukorbetegséget. Bár igen gyakori állapotról van szó, sok a tévhit körülötte. Dr. Borús Hajnal, a Budai Endokrinközpont endokrinológus szakorvosjelöltje cáfolta a leggyakoribbakat.

Figyelmeztetnek az orvosok: így rongálja a cukor a vesét és a szívet

A cukorbetegség nemcsak az inzulinrezisztencia vagy a magas vércukorszint miatt veszélyes. A cukorbetegeknél ugyanis nagy a kockázat a krónikus vesebetegség (CKD) kialakulásának is.

 

