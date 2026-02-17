Hatalmas fordulat az amerikai-iráni tárgyalásokon: ez mindent felforgathat

Sikerült előrelépést elérni az iráni atomprogrammal kapcsolatos, a síita állam és az Egyesült Államok között zajló egyeztetések második fordulójában az iráni külügyminiszter szerint, aki mindazonáltal leszögezte: a felekre „még sok munka vár”– írja az MTI, 2026. február 17-én.

Svájc külügyminisztere, Ignazio Cassis szövetségi tanácsos 2026. február 17-én Genfben kétoldalú megbeszélést folytatott Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel

Fotó: CYRIL ZINGARO / KEYSTONE POOL/POOL

Iráni atomprogram – Abbász Aragcsi: sikerült előrelépést elérni a genfi tárgyalásokon

„Az előrelépés nem jelenti azt, hogy hamarosan megállapodás születik, de elindultunk az úton” – jelentette ki az iráni médiának Abbász Aragcsi a tárgyalások helyszínén, Genfben, és úgy vélte, a keddi egyeztetések konstruktívabbak voltak, mint a megbeszélések első fordulója, amelyet február 6-án rendeztek Ománban.

Mint mondta, új lehetőség nyílt meg arra, hogy diplomáciai úton rendezzék a feszültségeket az Egyesült Államokkal, és reményét fejezte ki, hogy hosszú távú,

Irán jogait teljes mértékben tiszteletben tartó,

az összes érdeket kielégítő megoldásra jutnak mind a két ország, mind pedig az egész régió számára.

Elmondta, hogy a felek komolyan megvitatták az eltérő véleményeket, és sikerült olyan vezérelvekben megegyezniük, amelyek mentén megkezdhetik a munkát a majdani végleges megállapodás szövegén. Leszögezte azonban azt is, hogy az Egyesült Államoknak azonnal fel kell hagynia az Irán elleni fenyegetésekkel.

A megbeszélésre Omán genfi diplomáciai kirendeltségén került sor.

Hétfői sajtótájékoztatóján Iszmail Bagai iráni külügyi szóvivő hangsúlyozta, Teherán „gyanakvás és bizalmatlanság közepette” készül a megbeszélésekre, felidézve a tavaly júniusi iráni-izraeli fegyveres konfliktust, amelyben az Egyesült Államok – a zsidó állam oldalán – iráni nukleáris létesítmények ellen mért légicsapásokat.

Aláhúzta azonban, hogy Iránt „szorítja az idő”, és hozzátette: Teherán érdeke, hogy mielőbb megszabaduljon az őt sújtó szankcióktól.

Irán folytatná tárgyalásait az Egyesült Államokkal

Az iráni külügyminiszter közölte: Irán folytatni szeretné tárgyalásait az Egyesült Államokkal. Irán előzetes kérésének megfelelően kizárólag a nukleáris program kérdésére összpontosítottak a tárgyaláson.